«Бьют нацистов из „градов“ и пушек»: глава поселения из РТ навестил сына на СВО

Сергей Белов в выходные навестил сына, который по долгу службы находится в зоне спецоперации. Для главы Тюрнясевского сельского поселения Нурлатского района РТ это уже не первая поездка на линию фронта к сыну Виктору с позывным Белуга. На передовой старший лейтенант Белуга со своими бойцами бьют нацистов из «градов» и пушек.

Когда Виктор приезжал в отпуск, обмолвился, мол, сейчас без РЭБов очень сложно. Отцу этого хватило, чтобы вновь засобираться в дорогу. Конечно, станция подавления дронов — вещь недешевая, но, как говорится, это в одиночку сложно, а когда всем миром...

«Спасибо огромное односельчанам, набрали мы порядка 300 тысяч рублей, деньги слали отовсюду — и нурлатцы, и из Казани, из Альметьевска...» — поделился отец бойца.

Виктор — офицер, выпускник военного учебного центра Тольяттинского госуниверситета, имеет военную специальность «артиллерист». После его окончания молодому человеку предстояло 3 года отслужить в войсках. А здесь как раз объявили мобилизацию.

«Ему дали бойцов, и он с ними уехал на спецоперацию. Третий год служит», — продолжил рассказ отец военного.

В первый раз к сыну Сергей Викторович ездил два года назад, отвез машину «Нива».

«Сын как-то сказал, что им бы машину какую-нибудь, да хоть старенькую. Вот я и поехал на своей „Ниве“. Оставив технику бойцам, домой вернулся на перекладных. Он рассказывал, что в ней по 8 человек вмещались», — поделился Сергей Белов.

И сейчас сердце отца стремилось помочь не просто сыну, а бойцам, для кого средство радиоэлектронной борьбы — вещь самая необходимая.

«Вначале мы хотели купить станцию поменьше, она стоит примерно 370 тысяч рублей. Но обратился к руководству района. В итоге глава района Дамир Ишкинеев вместе с главами поселений, решили выделить дополнительно еще 200 тысяч рублей для покупки более усовершенствованной модели», — рассказал глава поселения.

Набрав нужную сумму, через бугульминских волонтеров обратились в военторг в Москве. Станция подавления дронов там стоит 570 тыс. рублей, практически по стоимости производителя. Причем в других местах на пару сотен тысяч дороже купишь, как говорит волонтер.

Эта станция современная, работает на разных частотах. Как только ее привезли, начал собираться в дорогу, на сборы было два дня максимум.

Конечно, тут быстренько подключились местные волонтеры. «Вкусняшки для победы» приготовили женщины из Мамыкова, а также привезли большой пакет с шерстяными носками. Другие девушки сплели маскировочные сети, одна женищина принесла два теплых одеяла. Очень помогли Дом дружбы народов, русское национально культурное объединение при нем и многие другие.

«Как ребята всему этому обрадовались! Ведь все это им нужно», — говорит мужчина.

Так, на прошлой неделе в ночь на пятницу Сергей Белов, под завязку загрузив свой автомобиль, выехал в дальнюю дорогу. На передовой он встретился с сыном — командиром огневого взвода третьей артиллерийской батареи 423 полка.

«Пообщался с ребятами, дух у них, конечно, боевой, хотя чувствуется и усталость. Виктору моему 25 лет, а среди бойцов, есть и те, кому за 45 и больше. У многих у них семьи, дети», — рассказал он.

Приезд Сергея на передовую в прошлые выходные стал символичным.

«Боец один там был, тоже молодой. Я подозвал его, говорю, дайка я тебя обниму, как отец. Он прижался, довольный такой. Как раз День отца же был», — поделился он.

Глава сельского поселения также обратил внимание на «фронтовые» условия.

«По пути с местными жителями разговаривал, говорят, мол, до этого „прилеты“ были сильнее, сегодня потише. Люди живут под прицелом, пашут землю, выходят на прогулку. И только там понимаешь, в каком благополучии живем мы», — поделился он.

Всю обратную дорогу Сергей Белов ехал в размышлениях: какой у него сын взрослый, какой он решительный. А ведь таким он был всегда: и когда в школе учился и окончил ее с отличием, а университет — с красным дипломом. Ответственный, на него бойцы могут положиться, пришел к выводу Белов.

Он был уже на полпути домой, когда в мессенджер пришло видеообращение от бойцов.

«Уважаемые односельчане, жители Нурлатского района! Благодарим вас за покупку станции РЭБ, мы установим ее на боевую машину БМ-21 „Град“ и будем успешно выполнять боевые задачи», — обратился командир Белуга к своим землякам от имени бойцов, выражая слова благодарности за гуманитарный груз.

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