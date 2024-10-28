«Быть на стыке Азии и Европы». Генконсул Казахстана высоко оценил саммит БРИКС в Казани

Ерлан Искаков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан во время саммита БРИКС продемонстрировал свое гостеприимство, желание быть на стыке Европы и Азии. Такое мнение «Татар-информу» выразил генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

«Татарстан продемонстрировал свое умение гостеприимства, работу в организационно-протокольных мероприятиях, желание быть на стыке Азии и Европы. У Татарстана это очень хорошо получается», – отметил дипломат.

Он добавил, что саммит такого уровня, как БРИКС, где присутствуют очень много государств, демонстрирует возможность поиска, диалога для возможности сближения разных культур. Это важно не только для Татарстана или России, но и для всего мира, считает генконсул.