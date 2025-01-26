«Быть многодетным папой – счастье!»: в семье бойца СВО родился третий ребенок

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Боец СВО с позывным Ключ из Нурлатского района стал многодетным отцом. В связи с радостным событием главе семьи Любимовых командование специально предоставило краткосрочный отпуск. На днях он забрал из роддома супругу Елену с новорожденным сыном Марком.

«На спецоперацию меня призвали по мобилизации. Сначала мы с сослуживцами проходили боевое слаживание в Казани, потом несли службу у населенного пункта Урожайное, после его полного освобождения нас передислоцировали на другие позиции», – успел поделиться боец в ожидании выписки супруги с малышом.

За успешное выполнение поставленных боевых задач его отметили высокой государственной наградой – медалью «За храбрость» II степени.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Когда Ключ уходил на спецоперацию, их старшему сыну Роману был всего год.

«Летом 2023 года на свет появилась наша дочь София, она родилась в годовщину нашей свадьбы – 6 августа. Правда, радостное событие совпало с ранением мужа: он позвонил мне рано утром 7 августа и сказал, что лежит в госпитале, я же ему сообщила о рождении дочери. Он и не ожидал, ведь она родилась на неделю раньше положенного срока», – сказала Елена Любимова.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

После лечения боец снова вернулся к военным будням, дважды успел побывать в очередном отпуске дома. По его словам, настрой у них с сослуживцами боевой, они уверены, что победа непременно будет за нами.

«Жаль только отпуск совсем короткий. Раз уж не получилось лично забирать дочку из роддома, в этот раз хочется подольше побыть рядом с семьей, ставшей теперь уже большой, насладиться общением с детьми», – поделился Ключ.

С рождением сына, а вместе с тем и приобретением нового статуса многодетную семью Любимовых поздравил заместитель главы района Иван Захаров.

«Пусть малыш растет счастливым и здоровым, настоящим патриотом своей Родины, как и его папа! В вашей семье пусть всегда царят мир и любовь, а дети будут большой радостью и самой настоящей гордостью», – сказал Захаров, вручая Любимовым свидетельство о рождении ребенка и подарки.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Особенное волнение в этот день испытывала и Елена Киямова – мама бойца.

«Он у меня единственный сын, поэтому, когда узнала, что у нас будет третий внук, радости не было предела. И рождение ребенка, и приезд сына, все это очень волнительно», – поделилась она.

И вот он долгожданный момент – заветный голубой конверт в руках счастливого отца! Крепко прижимая к себе малыша, обняв супругу и старших детей, боец сказал: «Быть многодетным папой – особенное счастье!».

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.