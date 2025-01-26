«Быть многодетным папой – счастье!»: в семье бойца СВО родился третий ребенок
Боец СВО с позывным Ключ из Нурлатского района стал многодетным отцом. В связи с радостным событием главе семьи Любимовых командование специально предоставило краткосрочный отпуск. На днях он забрал из роддома супругу Елену с новорожденным сыном Марком.
«На спецоперацию меня призвали по мобилизации. Сначала мы с сослуживцами проходили боевое слаживание в Казани, потом несли службу у населенного пункта Урожайное, после его полного освобождения нас передислоцировали на другие позиции», – успел поделиться боец в ожидании выписки супруги с малышом.
За успешное выполнение поставленных боевых задач его отметили высокой государственной наградой – медалью «За храбрость» II степени.
Когда Ключ уходил на спецоперацию, их старшему сыну Роману был всего год.
«Летом 2023 года на свет появилась наша дочь София, она родилась в годовщину нашей свадьбы – 6 августа. Правда, радостное событие совпало с ранением мужа: он позвонил мне рано утром 7 августа и сказал, что лежит в госпитале, я же ему сообщила о рождении дочери. Он и не ожидал, ведь она родилась на неделю раньше положенного срока», – сказала Елена Любимова.
После лечения боец снова вернулся к военным будням, дважды успел побывать в очередном отпуске дома. По его словам, настрой у них с сослуживцами боевой, они уверены, что победа непременно будет за нами.
«Жаль только отпуск совсем короткий. Раз уж не получилось лично забирать дочку из роддома, в этот раз хочется подольше побыть рядом с семьей, ставшей теперь уже большой, насладиться общением с детьми», – поделился Ключ.
С рождением сына, а вместе с тем и приобретением нового статуса многодетную семью Любимовых поздравил заместитель главы района Иван Захаров.
«Пусть малыш растет счастливым и здоровым, настоящим патриотом своей Родины, как и его папа! В вашей семье пусть всегда царят мир и любовь, а дети будут большой радостью и самой настоящей гордостью», – сказал Захаров, вручая Любимовым свидетельство о рождении ребенка и подарки.
Особенное волнение в этот день испытывала и Елена Киямова – мама бойца.
«Он у меня единственный сын, поэтому, когда узнала, что у нас будет третий внук, радости не было предела. И рождение ребенка, и приезд сына, все это очень волнительно», – поделилась она.
И вот он долгожданный момент – заветный голубой конверт в руках счастливого отца! Крепко прижимая к себе малыша, обняв супругу и старших детей, боец сказал: «Быть многодетным папой – особенное счастье!».
С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.
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Материал подготовлен при участии Лейсан Галиевой.