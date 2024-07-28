«Быстрее приближать победу»: боец после лечения отправится на СВО

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Военнослужащий Алмаз с позывным Эфиоп заключил контракт год назад. К заключению контракта Алмаз, по его собственным словам, подошел осознанно, а тут еще и друзья поддержали, вместе с ним решили принять участие в спецоперации.

«В июле 2023 году мы с друзьями пришли в военкомат, чтобы подписать контракт на военную службу. Сначала нас направили на учебку в Тоцкий-2, а потом мы отправились в зону спецоперации», — рассказал боец.

Сейчас боец находится в палате Нурлатской центральной районной больницы. Еще в мае текущего года в одном из боев он получил осколочные ранения живота, конечностей, предплечья. Сначала его отправили госпиталь в прифронтовой зоне, после во Владивосток и Хабаровск. Несколько операций сделали в Белгородском, Московском госпиталях. По ранению он приехал в отпуск домой, долечивался в хирургическом отделении Нурлатской больницы.

«Лечат хорошо. Лекарства есть. Делают перевязку, уколы, систему ставят. Да и персонал вежливый, отношение доброе», — заметил боец. Сейчас он говорит: «Как только подлечусь, сразу отправлюсь на фронт. Надо победу быстрее приближать».

В Нурлатской ЦРБ для лечения бойцов (и мобилизованных, и контрактников, и демобилизованных) созданы хорошие условия. В отделениях терапии и неврологии функционируют по одной, хирургии — две палаты повышенной комфортности. В каждой — телевизор, кондиционер, микроволновка, холодильник, гардеробная, оборудованный санузел с душевой кабиной.

«У нас есть всё необходимое для оказания неотложной экстренной помощи пациентам — участникам СВО, хорошо налажена и маршрутизация пациентов, которым показана хирургическая помощь, в госпиталь для ветеранов войн в Казани», — заверил и. о. заместителя главного врача по медицинской части Нурлатской ЦРБ Фидаил Галяветдинов.

Начмед хотя и не является лечащим врачом бойца, но каждый день заходит в палату, интересуется состоянием. Большую помощь в выздоровлении играет, конечно, и то, что в штате ЦРБ есть клинический психолог. Он занимается с бойцами для профилактики посттравматических осложнений, проводит консультации.

Всего пару дней назад Алмаз выписался из районной больницы. Когда он восстановится полностью, то продолжит служить в рядах Вооруженных сил.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.