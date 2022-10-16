«Было очень бурное обсуждение»: Хуснуллин поделился впечатлениями от поездки в Казань

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о своих впечатлениях от поездки в Казань и посещения международной выставки «Дорога-2022». По его словам, в столице Татарстана было принято много важных решений о развитии отрасли на ближайшие годы.

На выставке собрались все представители дорожной отрасли, напомнил Хуснуллин. «Оченновь бурное было обсуждение, много вопросов обсудили, много приняли решений комплексных – как в ближайшие пять лет развивать дорожное строительство», – рассказал он в своем телеграм-канале.

Хуснуллин также напомнил, что, находясь в Казани, принял участие в церемонии открытия первого участка трассы М12 во Владимирской области, а также вместе с Президентом республики Рустамом Миннихановым запустил движение по дорогам до «Салават Купере» и аэропорта Казани.

В завершение своего рассказа Хуснуллин поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником и отметил, что перед ними стоят масштабные задачи. «В прошлом году нас был рекордный объем по ремонту дорог за все историю страны со времен Советского Союза. В этом году благодаря тем системным решениям, которые мы приняли в нашей слаженной работе, есть все шансы этот рекорд как минимум выполнить, как максимум – перевыполнить», – заявил он.

Напомним, сегодня с праздником работников дорожной отрасли поздравил также Президент РФ Владимир Путин.