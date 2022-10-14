Минниханов и Хуснуллин открыли движение по дорогам до «Салават Купере» и аэропорта Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане завершена реконструкция подъездной дороги к международному аэропорту Казань и выезда из жилого комплекса «Салават Купере» на Горьковское шоссе. В церемонии официального запуска движения приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня, на самом деле, большое событие для нашего региона. Как только мы выставочный комплекс [«Казань Экспо»] сделали, дорога стала напряженной, здесь всегда были пробки. Мы сегодня открыли эту трассу, едем и наслаждаемся этой дорогой», – отметил руководитель республики.

Также сегодня официально открыто движение по дороге, соединяющей жилой комплекс «Салават Купере» и село Осиново с Горьковским шоссе. «Эта дорога тоже очень нужна и люди будут благодарны», – сказал Минниханов.

Он добавил, что эти объекты стали возможны благодаря труду дорожно-строительных специалистов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Никогда в Татарстане и в стране столько дорог не строилось: и М12 и М7 и Шали-Бавлы. Это возможно благодаря нашим дорожникам, которые выполняют все задачи, которые ставятся и руководством страны и руководством региона. Самое главное – это [развитие дорог] улучшает качество жизни. Люди видят, и это самое главное – каждый человек видит, что это улучшает качество жизни населения нашей страны», – заявил Минниханов.

Подробнее о новой дороге в аэропорт в материале «Едем и наслаждаемся»: как изменилась дорога до аэропорта Казани», о дороге к «Салават Купере» – «Масштабный объем работ»: в Казани расширили дорогу на «Салават Купере».