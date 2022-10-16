Путин в поздравлении работников дорожного хозяйства назвал задачи отрасли на будущие годы

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов дорожного хозяйства страны. Он отметил хорошие результаты работников отрасли и заявил о масштабных планах на будущее.

«С удовлетворением отмечу, что дорожники подходят к своему профессиональному празднику с хорошими результатами: строятся и обновляются сотни километров федеральных и региональных дорог, укрепляется опорная сеть автомагистралей, широко внедряются передовые логистические технологии, повышается безопасность дорожного движения. Впереди у вас реализация масштабного плана дорожного строительства на 2023–2027 годы, решение амбициозных, востребованных задач по возведению и модернизации автомагистралей, мостов и транспортных развязок, обходов крупных городов и населенных пунктов», – говорится, в частности, в телеграмме Президента.

Напомним, День работников дорожного хозяйства традиционно отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом Президента РФ от 23 марта 2000 года. До этого с 1996 года работники дорожного хозяйства справляли свой праздник в последнее воскресенье октября вместе с работниками автомобильного транспорта.