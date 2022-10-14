Минниханов и Хуснуллин осмотрели экспозицию по М12 на выставке «Дорога-2022»

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер России Марат Хуснуллин и помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин на выставке «Дорога-2022» осмотрели экспозицию, посвященную по трассе М12. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В павильоне стратегического маршрута «Москва – Казань – Екатеринбург» они осмотрели экспозиции регионов, по территории которых будет пролегать федеральная трасса, а также ознакомились с темпами строительных работ. В частности, почетные гости посетили стенды Татарстана, Чувашской Республики и Свердловской области.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

После Марат Хуснуллин, Игорь Левитин и Рустам Минниханов по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия первого участка трассы М12 во Владимирской области.