«Суровые условия и высокий воинский дух»: Магдеев о поездке в зону СВО

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал об очередной поездке в зону спецоперации. На аппаратном совещании градоначальник доложил, что было сделано властями города для более эффективного несения военной службы.

Он напомнил, что месяц назад, 8 июня, он уже посещал военных, где они в беседе обозначили необходимость специального оборудования.

Мэр включился в разрешение вопроса, и благодаря поддержке руководителей челнинских организаций и предприятий, депутатов Госсовета РТ были приобретены 10 мотовездеходов с прицепами и 5 напольных кондиционеров для госпиталя.

«Ряд вопросов требовали неотложного и срочного решения. Передал нашим военным шефскую помощь на 10 млн рублей. Буквально за 3-4 дня смогли собрать эту сумму», — уточнил руководитель города.

По словам Магдеева, командиры поблагодарили город Набережные Челны и всех тех, кто неравнодушен к вопросам поддержки шефской помощи наших военнослужащих.

«Там служат и по контракту, там служат и наши челнинцы, призванные в рамках мобилизации, известного указа Президента Российской Федерации, поэтому службу несут с честью и достоинством. Все вы понимаете, что условия суровые, но тем не менее чувствуется соответствующий высокий воинский дух. Я не видел в глазах и поступках наших воинов растерянности, неуверенности. Все заряжены на успех. У всех высокий моральный воинский дух», — поделился Магдеев.

Градоначальник отметил, что город и далее продолжит помогать воинам на передовой.

«Надеемся, что все, что мы здесь комплектуем, собираем, отправляем, послужит нашим воинам, и, безусловно, является нашим вкладом в общую победу. Дальше будем также поддерживать и помогать. Соответствующие наши службы и подразделения этим вопросом занимаются, есть новые задачи, которые необходимо будет в кратчайшие сроки решать. Вопросы, которые необходимо решать, не терпят никаких отлагательств, на кону жизни и здоровья наших солдат, поэтому будем находить возможности», — подчеркнул он.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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