«Был случай прилета на полигон»: военный медик из Челнов рассказал о спасении бойцов

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В одной из школ Набережных Челнов прошла встреча учеников с участником специальной военной операции с позывным Марс и общественным деятелем Рустамом Гатиным. Гости рассказали о своей работе, показали бронежилеты, каски, аптечки и ответили на вопросы школьников.

«Мы создаем условия себе сами. Нам дали стены, нам дали здание. Мы занимались его очисткой, проводили электричество, воду, канализацию, обустраивали палаты. И уже через полтора месяца начали принимать первых пациентов», – рассказал начальник военного госпиталя Северодонецка с позывным Марс.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

По его словам, бойцы на передовой не только получают ранения, но и болеют, поэтому своевременная медицинская помощь крайне важна.

Рассказал Марс и об одном из ударов со стороны ВСУ. «Был случай прилета на полигон. Удар из дронов. Началась срочная эвакуация. Было тяжело, но мы вытащили нескольких бойцов, у которых были ранения в грудную клетку. Это был учебный полигон, средств защиты там не было, всё произошло неожиданно», – поделился военный медик.

По его словам, к счастью, все пострадавшие выжили.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий с позывным Марс находится на передовой уже полтора года. Он подписал контракт, потому что понимал, что его медицинский опыт необходим на фронте.

До этого более 20 лет он работал в БСМП Челнов, был заведующим травмпунктом.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Предприниматель и общественный деятель Рустам Гатин в свое время отправился помогать мирным жителям. С 2022 года его команда работает в Лисичанске. Раньше волонтеры ежедневно готовили по 5 тыс. порций каши. Сейчас объемы снизились до 1,5 тыс.

«Очень много идет восстановления коммунальных сетей, запущен газ, в большинстве учреждений уже дали тепло. Но, к сожалению, не все могут себе это позволить из-за изношенных труб и коммуникаций», – объяснил Гатин.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На встрече рассказали и о том, как школьники поддерживают военнослужащих. Они пишут письма солдатам, которые становятся для бойцов настоящей моральной опорой.

«Когда я спросила у сына: «Сынок, что тебе отправить?» – он ответил: «Мам, ничего не надо. Письма нужны!». Я смотрела видео, где солдаты читают наши письма. Они плачут, передают их друг другу. Это слезы доброты, слезы радости», – поделилась одна из матерей.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Как отметил военнослужащий Марс, посылки с гуманитарной помощью приходят не только из Челнов, но и со всей России.

«Вот, например, сухой куриный суп прислали активисты из Новочеркасска», – рассказал он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Встреча оставила у школьников массу впечатлений. Они примеряли бронежилеты, каски, изучали содержимое аптечек и задавали множество вопросов.

Рустам Гатин пообещал вернуться к ребятам в апреле – на этот раз с полевой кухней.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой