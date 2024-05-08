«Был ранен, но не покинул поле боя»: внучка героя рассказала о подвигах ветерана

Жительница Нижнекамска Анна Балыкова присоединилась к патриотическому онлайн-флешмобу «Мой Герой — моя семья» и рассказала о своем дедушке Гаврииле Балыкове, сражавшемся на Великой Отечественной войне.

Гавриил Титович Балыков родился в июле 1914 года в поселке Троицкий на территории нынешнего Татарстана. Был призван на фронт 3 сентября 1942 года. Служил в звании сержанта на Северо-Кавказском фронте с июля 1942 года, на Южном фронте с ноября 1942 года, с августа 1944 года — на 4-м Украинском фронте.

Особо отличился в ожесточенных боях с немцами и венграми за деревню Бодолов в Закарпатье.

«12 января 1945 года моему деду вручили медаль „За Отвагу“. Стрелка 5-й стрелковой роты красноармейца Балыкова Гавриила Титовича наградили за то, что он в боях за высоту в неравном бою убил свыше 15 вражеских солдат. В этом бою он был ранен, но не покинул поле боя и продолжал сражаться. 2 февраля 1945 года Гавриила Титовича представили к ордену Красной Звезды <…>. 16 февраля 1945 года он получил орден Славы III степени», — перечислила подвиги деда нижнекамка.

«Он шел долгий путь к победе, от Москвы до самой Чехословакии. 20 января 1945 года он погиб, сгорев в танке. Балыков Гавриил Титович похоронен в Словакии, в Черегатском районе, в деревне Янок», — рассказала нижнекамка.

Ранее жительница Нижнекамска Юлия Курбанова поделилась историей своего дедушки Василия Зотина.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.