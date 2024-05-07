«Ранение в голову и парализация»: нижнекамка рассказала о службе своего деда-партизана

Жительница Нижнекамска Юлия Курбанова рассказала историю своего дедушки Василия Зотина в рамках патриотической акции «Мой Герой — моя семья».

Василий Кириллович Зотин родился 15 января 1914 года в селе Покровское Елабужского района Республики Татарстан. В 1941 году после объявления войны он ушел на фронт.

По распределению отправился служить в Брянские леса партизаном. Прошел всю Великую Отечественную войну. 7 мая 1945 года под Кенигсбергом получил ранение в голову и парализацию на правую сторону. Лечение проходил в польском госпитале. В 1946 году вернулся домой с Победой. Присвоена инвалидность I группы.

С супругой Анной Евгеньевной Зотиной проживали в селе Соколки Мамадышского района Республики Татарстан. У них родилось шестеро детей. В 80-х годах переехали в Нижнекамск.

«Дедушка был самым бескорыстным Человеком с большой буквы, патриотом своей родины! Умер 8 августа 1996 года. Награжден орденом Великой Отечественной войны. Я помню, как каждый год 9 Мая мы с мамой приходили к нему в гости и поздравляли с праздником Победы и обязательно пели ему песню „День Победы“! Для нашей семьи День Победы — это особенный праздник, и наверно самый главный — память которого передается внукам и правнукам!» — рассказала Юлия Курбанова.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.