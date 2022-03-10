Burger King приостановил поддержку своих заведений в России

Американская компания Burger King, владелец одноименной сети ресторанов быстрого питания, решила приостановить поддержку своего бизнеса на территории России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

«Burger King приостановил всю свою корпоративную поддержку российского рынка, включая операции, маркетинг и цепочку поставок, а также отказал в одобрении инвестиций и расширения», — отмечается в сообщении.

Ранее о временном закрытии своих ресторанов быстрого питания на территории России объявила компания McDonald's. О приостановке инвестиций сообщила и компания Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России объявили многие крупные компании. Правительство страны предложило им три варианта действий.