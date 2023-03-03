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Бугульминский драмтеатр собрал посылки для участников спецоперации
Коллектив Бугульминского драматического театра им. А.В. Баталова присоединился к сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, которая идет сейчас во всех населенных пунктах страны.
Как рассказали «Татар-информу» в театре, в качестве гуманитарной помощи мобилизованным землякам от баталовцев отправятся посылки с продуктами питания — консервами, супами и пюре.
Представители театров и учреждений культуры Татарстана активно помогают бойцам спецоперации. Так, они сшили для мобилизованных земляков свыше 7 тысяч балаклав.
Мензелинский татарский государственный драматический театр им. С.Амутбаева на фасаде здания вывесил георгиевскую ленту в виде буквы Z. А театр кукол «Экият» показал детям Луганска спектакль «Дюймовочка».
Фото: Бугульминский драмтеатр
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