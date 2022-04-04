Мензелинский драмтеатр вывесил на фасаде здания георгиевскую ленту в виде буквы Z

Фото: Мензелинский драмтеатр

Мензелинский татарский государственный драматический театр им. С. Амутбаева поддержал российские войска, участвующие в спецоперации на Украине. На фасаде здания вывесили георгиевскую ленту в виде буквы Z.

Как рассказали «Татар-информу» в театре, идея устроить акцию принадлежит коллективу. Местным жителям задумка пришлась по душе. Они проходят мимо здания и выражают солидарность с театром, многие останавливаются и фотографируются рядом со знаком.

Впрочем, на машинах у самих жителей виднеются такие эмблемы в поддержку ВС РФ, отмечает источник.

Первым театром в России, поддержавшим проведение спецоперации, стал театр Табакова в Москве. Татарстанские учреждения культуры также начали присоединяться к акции.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Цель российских военных, подчеркнул он, — защитить мирное население Донбасса, на протяжении восьми лет подвергающееся геноциду со стороны киевского режима.