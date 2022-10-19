Театры и ансамбли из РТ сшили для мобилизованных земляков свыше 7 тысяч балаклав

В Татарстане сотрудники театров, ансамблей и театральных училищ сшили для мобилизованных жителей республики свыше 7 тысяч балаклав.

В стороне не остался никто – балаклавы для защитников Родины шили в Казани, Челнах, Альметьевске, Атне, Бугульме, Буинске, Мензелинске и Нижнекамске. не смогли остаться в стороне и решили поддержать защитников Родины.





«За несколько дней более 20 наших учреждений сшили 7 000 балаклав в дополнение к уже имеющимся комплектам обмундирования. Завтра их отправят мобилизованным. Сотрудники пошивочных цехов сшили вещи как можно качественнее, прочнее и удобнее», – отметила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

