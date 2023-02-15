Театр кукол «Экият» показал детям Луганска спектакль «Дюймовочка»

Артисты Татарский государственного театра кукол «Экият» в Луганске показали детям спектакль «Дюймовочка» по одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена. Показ постановки был организован в Луганском академическом театре кукол.

Выезд организовало Министерство культуры Татарстана. Его цели, по информации ведомства, — укрепление культурных связей и сотрудничества между регионами, поддержка военнослужащих и оказание гуманитарной помощи.

Помимо артистов Театра кукол «Экият», участие в поездке приняли участники Государственного ансамбля песни и танца РТ. Театр намерен еще дважды показать спектакль в городе Краснодоне.

«Не так часто бывает, чтобы дети вслух кричали „Спасибо“, и мы очень счастливы что смогли подарить им улыбки. С удовольствием согласились на приглашение, потому что основная миссия Театра кукол „Экият“ — нести добро детям», — заметил художественный руководитель учреждения культуры Ильгиз Зайниев.

В свою очередь Госансамбль песни и танца РТ представил в Луганском центре народного творчества татарские, русские и белорусские народные танцы, известные песни, попурри на тему татарских песен и другие номера. В завершение концерта артистам вручили благодарственную грамоту.

Представители Республики Татарстан прибыли в Луганск накануне, 14 февраля. Они провели рабочую встречу с заместителем министра культуры, спорта и молодежи Луганской народной республики Романом Олексиным.

Собеседники «обсудили инициативы, направленные на укрепление культурных связей, а также возможности реализации совместных проектов культурно-творческой направленности».