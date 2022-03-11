Будут судить казанца, в квартире которого загорелся порох и произошел пожар

В суд направлено дело 50-летнего жителя Казани. Мужчину обвиняют сразу по нескольким статьям – «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа», «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенные с особой жестокостью и общеопасным способом», «Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества», «Хищение взрывчатых веществ», «Незаконное хранение взрывчатых веществ» и «Незаконные приобретение, хранение боеприпасов». Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, что 27 апреля прошлого года во время обыска квартиры в одной из домов на Батыршина в Казани полицейские обнаружили порох и патроны. Когда стражи порядка выносили изъятые взрывчатые средства, хозяин квартиры поджег их. В результате произошел пожар.

Полицейские и понятые спаслись, выскочив через окно. Жильцов эвакуировали спасатели.

Ущерб от действий злоумышленника превысил полмиллиона рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из пожара в казанской девятиэтажки эвакуировали жильцов. Позже выяснилось, что возгорание произошло по вине одного из жителей дома – мужчина поджег порох, который хранился у него дома. Его задержали и поместили под стражу.

