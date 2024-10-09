«Буду счастлива, если масксеть спасет бойцу жизнь»: лениногорцы помогают СВО

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

С начала спецоперации татарстанские пенсионеры на безвозмездной основе помогают бойцам: отливают блиндажные свечи, плетут маскировочные сети, шьют, вяжут, закупают продукты питания, лекарства, сушат овощи и фрукты.

Директор Лениногорского дома-интерната для престарелых и инвалидов Рамис Галеев поделился, что в учреждении создана волонтерская группа «Вместе мы сила», которую возглавила волонтер, медицинская сестра Элина Бадретдинова.

«Мы шьем наперники, забиваем расщепленным синтепоном, готовые подушки отправляем в госпиталь. За 10 месяцев работы мы отправили уже свыше 1,2 тыс. этих подушек», — рассказала она.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Освоили пенсионеры и мастерство плетения маскировочных сетей. В это дело большой вклад вносит Раиса Пигалева — инвалид с 2022 года. По медицинским показаниям ей ампутировали ногу, но, несмотря на это, она остается позитивным, неунывающим человеком.

«Я буду счастлива, если сплетенная мной маскировочная сеть спасет кому-то из бойцов жизнь или убережет от снаряда боевую технику», — признается она. Шесть таких сетей уже отправлены на фронт.

В гостеприимном Доме-интернате живут пенсионеры и инвалиды из Лениногорска, Заинска, Зеленодольска, Казани и Курска.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

74-летний переселенец из Курска Сергей Филатов поделился впечатлениями о Лениногорске и Доме-интернате для престарелых и инвалидов: «Здесь просто прекрасно, ни в какое сравнение не может идти с Курским домом-интернатом. Хорошо кормят, ухаживают, лечат. Здесь мы общаемся, смотрим телевизор, абсолютно всем обеспечены. Нас вывозят в город, гуляем. Очень доброжелательные люди», — говорит он.

Он вспомнил случай, который его одновременно удивил и порадовал. «Меня возили в больницу на обследование. Вышел из здания, сел на лавочку. Тут же подбегает девушка и спрашивает: „Вам плохо?“ Говорю: „Нет, спасибо, милая!“ Вот такие здесь неравнодушные и воспитанные добрые люди!». Еще курянина удивила чистота улочек и скверов, зелень парков, ухоженность дворов. «Срочную службу я проходил в Чехии. Гуляя по Лениногорску, я даже невольно уловил схожесть с европейским городом», — отмечает он.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Несмотря на заботу, всестороннюю помощь, Сергей Филатов скучает по своему дому. «Когда город освободят и откроют границы, я все же хотел бы вернуться на родину, повидаться с внучками и правнучками. Хочется, чтобы похоронили потом рядом с женой и сыном на своем кладбище», — вздыхает пенсионер, вспоминая гибель своего сына, воевавшего против нацистов.

А у руководителя Дома-интерната Рамиса Галеева еще много планов по улучшению уровня жизни своих подопечных. «Здесь многое сделано: капитальный ремонт, построена беседка, установлена теплица, урожаем с которой уже в этом году угостились жильцы интерната. Есть огромное желание победить в грантовом проекте, чтобы появилась возможность построить на открытой площадке хороший навес для проведения различных праздников, концертов, Сабантуя. Навес укроет собравшихся на мероприятии от палящего солнца или дождя. Есть также необходимость ремонта в банно-прачечном комплексе, который жители учреждения посещают каждый четверг», — поделился планами Рамис Галеев.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

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