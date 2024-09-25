«Буду полезнее там, чем здесь»: девушка пошла на СВО после потери близкого человека

Фото предоставлено Ольгой Шамсутдиновой

Чтобы подписать контракт с Министерством обороны РФ, Татьяна приехала в Пестречинский район Татарстана из другого региона. Девушка пояснила, почему решила отправиться в зону спецоперации. «Мы не выбираем, в какое время рождаться, время выбирает нас. Сейчас время быть сильным и встать на защиту Родины», — убеждена она.

Татьяна проживает в регионе, где далеко не так спокойно, как в Татарстане. Время от времени слышны грохот взрывов и звуки стрельбы, звучат сирены воздушной тревоги.

«На самом деле, страшно, когда это происходит на твоей земле. Ты уже не можешь больше оставаться в стороне и делать вид, что тебя это не касается. Я долго думала, прежде чем подписать контракт. Когда уже объявила о своем решении, услышала очень много вопросов от своих друзей и знакомых <...>: „Зачем ты туда идешь? Ты понимаешь, куда ты идешь?“ Это убеждало меня в моей правоте, я задумалась, если каждый сейчас скажет „Зачем это нам надо?“, то что будет тогда?» — задала риторический вопрос девушка.

Брат Татьяны участвовал в специальной военной операции и погиб, его похоронили в мае этого года. Это стало тем переломным событием, после которого она решила отправиться на СВО.

«Я общалась с некоторыми сослуживцами брата, понимаю, что там будет тяжело. Но думаю, что буду полезнее там, чем здесь», — заявила Татьяна. В последнее время она работала мобистом — была ответственна за организацию мобилизационной работы.

Фото предоставлено Ольгой Шамсутдиновой

Родители поддержали дочь. Отец Татьяны — военный в отставке, остался в армии после срочной службы, служил в Германии, немного застал Афганистан, десантник. Он с особым волнением следит за событиями, которые сейчас происходят.

«Он меня поддержал. Было бы очень странно, если бы он задавал вопросы „Как?“, „Почему?“ и „Зачем?“. Понятия Родины, родной земли, защиты Родины в нашей семье никогда не были пустыми словами. А мама всегда привыкла нас поддерживать, она понимает, что если мы решили, то отговорить уже не получится», — рассказала будущая контрактница.

Помимо прочего, их семья активно занималась оказанием помощи как военным, так и мирным жителям.

«Я люблю путешествовать, бывать в разных городах. Казань для меня теперь еще одно красивейшее место в нашей стране. Когда мне сказали, что Пестрецы — это село, я удивилась. Село с кинотеатром, ледовым дворцом, бассейном, такими дорогами — это круто», — отметила Татьяна.

Через несколько дней она уже окажется «за ленточкой».

«Конечно, страшно. Если кто-то перед отправлением на СВО говорит вам, что ему не страшно, он либо врет, либо не понимает, куда идет», — призналась девушка. Впрочем, пока она придумала себе отговорку. Если теперь кто-нибудь спрашивает о причинах ее поступка, она отвечает: «Военная форма красиво подчеркнет цвет моих глаз».

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру