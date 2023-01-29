«Будто бы он еще с нами, позвонит утром и даст поручение»: коллеги о Марате Садыкове

Не стало главного медика Татарстана – министра здравоохранения республики Марата Садыкова. Его сердце перестало биться сегодня ночью. Каким запомнили его друзья и коллеги, какой путь за 53 года прошел министр здравоохранения – в материале «Татар-информа».

Ушел из жизни министр здравоохранения республики Марат Садыков. А неделю назад на коллегии министерства рассказывал о достижениях системы здравоохранения за прошлый год

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Три дня назад праздновал день рождения, а теперь его нет»

Сегодня утром Татарстан потрясла новость – ушел из жизни министр здравоохранения республики Марат Садыков. Три дня назад он отпраздновал свой 53-й день рождения. А неделю назад рассказывал Президенту Татарстана Рустаму Минниханову на коллегии министерства о достижениях системы здравоохранения за прошлый год.

Именно под его руководством система здравоохранения республики смогла победить пандемию коронавирусной инфекции, в Татарстане появились новые больницы и поликлиники, совершенствовалась система оказания медицинской помощи, проходила цифровизация.

Марат Садыков – продолжатель семейной династии врачей. Его отец – Наиль Салахович Садыков начинал с врача-инфекциониста в родном Буинске, потом был заместителем главного врача, руководил медучилищем, а в 1989 году был назначен заместителем министра здравоохранения республики по кадровым вопросам.

Марат Садыков, как и его отец, родился в Буинске. Поступил в Казанский государственный медицинский институт на факультет педиатрии. В 1993 году окончил его с отличием. Ординатуру Марат Садыков прошел на кафедре поликлинической педиатрии. После выпуска остался работать на кафедре ассистентом.

В 1996 году Марата Садыкова назначили на должность заместителя главного врача Консультативно-диагностического центра Городской клинической больницы №18.

Марат Садыков (справа) вступил в должность министра здравоохранения Республики Татарстан Фото: Правительство РТ

В 1999 году он защитил кандидатскую диссертацию по организации здравоохранения и получил степень кандидата медицинских наук.

Спустя год стал главным врачом Казанского онкологического диспансера. За восемь лет его руководства онкодиспансер превратился в современный высокотехнологичный центр.

С июня 2008 года по февраль 2018-го Марат Наилевич занимал должность главного врача одного из крупнейших лечебных учреждений Татарстана – Казанской клинической больницы №7. Под его руководством лечебное учреждение обрело иное лицо, сегодня «семерка» одна из самых оснащенных больниц города с высококлассными специалистами.

А в феврале 2018 года Указом Президента Республики Татарстан Марат Садыков назначен на пост министра здравоохранения Республики Татарстан.

Спустя год после назначения в Татарстане зафиксировали самый низкий показатель смертности населения. На этот показатель республика равняется до сих пор.

А потом пришел коронавирус... То, как система здравоохранения Татарстана перестроилась на оказание помощи больным Covid-19 и как преодолела все трудности того периода, достойно особого уважения.

Последнее большое интервью «Татар-информу» министр дал весной прошлого года. Тогда Марат Садыков рассуждал о том, уйдет ли коронавирус насовсем, и ставил смелые цели на годы вперед.

Рустам Минниханов – супруге Марата Садыкова: «Это тяжелая, невосполнимая потеря для Вас, огромная утрата для всей нашей республики» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Минниханов: «Это огромная утрата для всей республики»

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования супруге главы Минздрава РТ Марата Садыкова – Динаре Ильгизаровне.

«Это тяжелая, невосполнимая потеря для Вас, огромная утрата для всей нашей республики. Из жизни ушел опытный, авторитетный руководитель и талантливый врач, искренне преданный непростой, но благородной профессии», — отметил руководитель республики.

Рустам Минниханов добавил, что Марат Садыков внес большой вклад в укрепление татарстанской системы здравоохранения, в создание Центра экстренной медицины на базе городской клинической больницы №7, в решение многих актуальных задач, от которых зависели жизнь и здоровье татарстанцев.

«Образец профессионализма и увлеченности делом, он всегда отдавал работе максимум сил и энергии, пользовался заслуженным уважением среди коллег и пациентов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Образец профессионализма и увлеченности делом, он всегда отдавал работе максимум сил и энергии, пользовался заслуженным уважением среди коллег и пациентов. С нами остается светлая благодарная память об этом замечательном человеке с щедрой душой и горячим сердцем, результаты его неустанного созидательного труда. Искренне разделяю с Вами боль тяжелого горя, желаю Вам сил и стойкости в эти скорбные дни. Прошу также передать слова сочувствия и поддержки вашим детям, всем родным и близким», — цитирует Президента РТ его пресс-служба.

«Марат Наилевич был всегда требователен к себе и своим подчиненным, дисциплинирован, оперативен в решении вопросов врачей и простых граждан. Коллеги-врачи уважали его за тонкое искусство управления – умение стимулировать людей достигать высочайшего профессионального уровня. Марат Наилевич всегда давал возможности, а не ограничения – в этом было его бесценное преимущество. Коллектив Министерства здравоохранения Республики Татарстан выражает искренние соболезнования семье и родным Марата Наилевича», – говорится в официальном сообщении Министерства здравоохранения РТ.

Марина Патяшина: «Смерть молодого мужчины, главы Минздрава РТ Марата Садыкова – это огромная утрата, во-первых, для семьи, а во-вторых, для всего здравоохранения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Марат Садыков – врач от Бога»

Последние три года Минздрав РТ трудился рука об руку с Роспотребнадзором республики, решая вопросы, связанные с новой коронавирусной инфекцией. Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина в разговоре с «Татар-информом» выразила глубокие соболезнования по поводу кончины министра здравоохранения РТ Марата Садыкова.

«Смерть молодого мужчины, главы Минздрава РТ Марата Садыкова – это огромная утрата, во-первых, для семьи, а во-вторых, для всего здравоохранения Татарстана. В эти три последних года с Маратом Наилевичем мы работали особенно тесно», – рассказала агентству Марина Патяшина.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ отметила, что Марат Садыков всегда очень серьезно и по-деловому относился к любым замечаниям со стороны Роспотребнадзора РТ и делал все возможное, чтобы исправить ситуацию.

«Это был человек с большой буквы и врач от Бога. Стоило обратиться к нему с личной просьбой, даже какой-нибудь малозначительной, но связанной со здоровьем или близкими, он всегда находил время, не делегировал задачу на коллег, но очень искренне и по-человечески помогал, проявлял участие. Он был замечательным мужем и отцом и с огромным трепетом рассказывал о своих детях. Семья для него была всем. Мы его безгранично уважаем и будем помнить всегда», – уточнила Марина Патяшина.

Артур Делян: «Удивительный человек, самоотверженность которого, высочайший профессионализм и настоящие человеческие качества навсегда останутся нравственными ориентирами для всех нас» Фото: emckzn.ru

«Принимал важные решения, которые меняли жизни пациентов к лучшему»

После назначения Марата Садыкова министром ГКБ №7 возглавил Артур Делян. Они очень долго работали бок о бок, совершенствуя оказание медицинской помощи казанцем.

«Мне посчастливилось проработать с ним долгие годы. Высочайший авторитет и уважение Марату Наилевичу снискали безупречная организаторская деятельность, огромный личный вклад в развитие медицины и отечественного здравоохранения. Удивительный человек, самоотверженность которого, высочайший профессионализм и настоящие человеческие качества навсегда останутся нравственными ориентирами для всех нас. Марат Наилевич посвятил себя служению людям, был безгранично предан своему призванию, профессиональному долгу. Светлая память. И от имени всего коллектива седьмой горбольницы Казани соболезнования родным и близким», – сказал «Татар-информу» главный врач Городской клинической больницы №7 Казани Артур Делян.

Рафаэль Шавалиев: «Марат Наилевич был замечательным другом, врачом и человеком, и невыносимо больно говорить о нем в прошедшем времени» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный врач Республиканской клинической больницы Татарстана Рафаэль Шавалиев подчеркнул, что это невосполнимая утрата, о которой очень сложно и горько говорить.

«Тяжело поверить в то, что Марат Наилевич ушел… Это был мощный руководитель, который сделал для системы здравоохранения очень многое. Марат Наилевич не жалел себя, все время торопился успеть, забывая о себе самом. Он принимал очень важные решения для нашей медицины, которые поменяли жизни многих пациентов и медицинских работников к лучшему. Марат Наилевич был замечательным другом, врачом и человеком, и невыносимо больно говорить о нем в прошедшем времени. Будто бы он еще с нами, позвонит утром и даст поручение…У него были грандиозные планы, он столько не успел… Мы будем помнить Марата Наилевича как незаменимого человека и руководителя. Искренне соболезную семье и близким! Скорбим всей семьей вместе с вами!» – поделился главврач РКБ с агентством.

С любовью и уважением вспоминают министра и детские врачи республики.

Михаил Поспелов: «Несмотря на огромные трудности, Марат Наилевич делал все для детского здравоохранения и развития детской хирургии в нашей республике» Фото: drkbmzrt.ru

По словам заведующего отделением хирургии №2 ДРКБ Михаила Поспелова, Марат Наилевич очень много сделал в это непростое время, в период санкций и пандемии, для здравоохранения республики и России. Он вспоминает его как человека, который отдавал себя целиком и полностью работе.

«Он был человеком жестким, но справедливым, человечным и очень добрым. Несмотря на огромные трудности, Марат Наилевич делал все для детского здравоохранения и развития детской хирургии в нашей республике. Это тяжелая утрата для всех нас. Глубочайшие соболезнования всем родным и близким», – отметил он.

Начальник Управления здравоохранения Набережных Челнов Александр Николаев в беседе с агентством подчеркнул, что это большая трагедия и утрата.

«Трудно подобрать слова. Мы потеряли мудрого руководителя, надежного, честного, который всегда знал, что нужно делать», – отметил он.

Главной целью для системы здравоохранения на 2023 год Марат Садыков обозначил не допустить роста смертности населения. Он успел запустить проекты по строительству Перинатального центра в Казани и Центра трансплантации и высокотехнологичной хирургии Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Прощание с министром пройдет в КГМА

Министр не раз говорил, что без медика больница, пусть и с самым передовым оборудованием, но это всего лишь стены и бетон. Главной целью для системы здравоохранения на 2023 год Марат Садыков обозначил не допустить роста смертности населения. Он успел запустить проекты по строительству Перинатального центра в Казани и Центра трансплантации и высокотехнологичной хирургии.

Прощание с Маратом Садыковым состоится завтра, 30 января, в Казанской государственной медицинской академии на Бутлерова, 36. Гражданская панихида начнется в 10.30.

Как сообщили «Татар-информу» в Республиканской Госавтоинспекции, на время прощания с главой Минздрава РТ движение на участке улицы Маяковского от улицы Бутлерова до Ульянова-Ленина будет временно ограничено. Парковка будет работать только для приехавших на панихиду.