Место прощания с Маратом Садыковым изменили из-за большого количества желающих проститься

Принято решено перенести место прощания с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым из-за большого количества желающих проститься с ним.

Как стало известно «Татар-информу», церемония пройдет в казанском Международном информационном центре Поволжского университета туризма и спорта по адресу: Деревня Универсиады, здание №35.

Начало запланировано на 8.00 утра. Гражданская панихида состоится в 10.00.

Похоронят Марата Наилевича на кладбище в поселке Мирный.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ночь на воскресенье на 54-м году из жизни ушел заслуженный врач РТ, кандидат медицинских наук и министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.