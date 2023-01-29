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Ру Тат
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Здоровье
29 января 2023  16:22
Алексей Новиков

Место прощания с Маратом Садыковым изменили из-за большого количества желающих проститься

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Принято решено перенести место прощания с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым из-за большого количества желающих проститься с ним.

Как стало известно «Татар-информу», церемония пройдет в казанском Международном информационном центре Поволжского университета туризма и спорта по адресу: Деревня Универсиады, здание №35. 

Начало запланировано на 8.00 утра. Гражданская панихида состоится в 10.00. 

Похоронят Марата Наилевича на кладбище в поселке Мирный.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ночь на воскресенье на 54-м году из жизни ушел заслуженный врач РТ, кандидат медицинских наук и министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

#Министр здравоохранения РТ #Марат Садыков
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