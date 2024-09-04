«Будет воевать до победы»: отец стал примером для бойца из Татарстана

Фото предоставлено Светланой Загидуллиной

В ноябре 2022 года уроженец деревни Малое Мереткозино Камско-Устьинского района Татарстана Фарит Мухаметшин сам пришел в военкомат и добровольцем ушел на СВО.

«Тогда почти все мои друзья были мобилизованы, а мне повестка не пришла, поэтому я решил, что мое место рядом с ребятами, я не мог здесь оставаться. Обучение мы проходили в Казани. А когда прибыли в ДНР, нас всех раскидали по разным воинским частям. Я попал в разведроту», — поделился боец.

Фарит уже третий раз приезжает в отпуск, к счастью, его миновали ранения, что радует его родителей и жену. В декабре прошлого года он перешел в разряд контрактников, подписав договор на военную службу.

Татарстанец окончил Рудницкую среднюю школу, во время учебы активно занимался спортом, отдавая предпочтение командным видам — волейболу, хоккею, что очень пригодилось на службе.

Отец Фарита Ильяс Мухаметшин служил в полиции, он долгие годы был участковым инспектором, в 2002 году был направлен в Чечню, где следил за порядком несколько месяцев. Для Фарита отец стал примером стойкости и мужества.

«Очень переживаем за сына, — отметила мать солдата Сайма Мухаметшина. — Я знаю, он будет воевать до победы».

Со 2 сентября граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.