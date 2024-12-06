«Будем помогать, сколько потребуется»: волонтеры о том, почему они возят грузы на СВО

Фермеры Козловы из Новошешминского района Татарстана совершили уже 12 поездок с помощью в зону специальной военной операции. Их волонтерская деятельность началась в январе 2023 года. А годом ранее, когда на площади мобилизованных новошешминцев провожали на СВО, многие заметили мальчика, раздававшего сладкие гостинцы уезжавшим на фронт. Это был первоклассник Даниил Козлов.

Тогда мальчик открыл свою копилку и на эти деньги купил гостинцы для будущих воинов, чтобы подсластить им минуты расставания с родными.

У Козловых — свое дело, уже второе поколение семьи занимается фермерством. Двоюродные братья Виктор и Александр десять лет назад продолжили дело своих отцов и, объединив желания и возможности, создали совместное фермерское хозяйство.

Сегодня Виктор и Александр работают с усиленной самоотдачей — по их словам, чтобы было больше финансовых возможностей помогать воюющим землякам.

Первую партию помощи собирали своим семейным кланом: фермеры отправили на Кировский мясокомбинат одну голову крупного рогатого скота для производства тушенки, закупили теплую одежду: носки, штаны, сапоги. Женщины — мамы, тещи, жены, сестры — пекли пирожки, упаковывали посылки. Дети открыли свои копилки на сладости для бойцов и собрали собственные посылки с открытками и письмами.

Полуторатонный кузов был загружен доверху. Получив благословение настоятеля храма отца Симеона и распрощавшись с родными, Козловы тронулись в путь.

«Мы ехали в направлении Волновахи, куда перебросили ребят с нашего района: не только видели глазами, но и всем своим существом понимали, через что пришлось пройти местным жителям и нашим воинам, — рассказал Александр Козлов. — Разрушенный Мариуполь, это было ужасное зрелище: как в кино о Великой Отечественной войне, но это не кино, в этом мире мы сейчас живем. Нужно сказать, что постовые встречали нас тепло и дружественно, с пожеланиями удачи и советами о безопасности».

«По бездорожью добрались до наших ребят. Первые минуты нашей встречи словами не описать, их нужно прочувствовать. С нашим приездом, я думаю, ребята обрели видимую связь с малой родиной. Солдаты не плачут. Но их трепет в голосе и в пожатии рук ощущался», — продолжил рассказ Александр.

Первая поездка длилась четверо суток, это были бессонные ночи и переживания близких, когда отсутствовала связь. Прощаясь, волонтеры и бойцы обменялись номерами для связи. Волонтеры просили в любое время сообщать им о том, что необходимо привезти в следующий раз. Все просили одного и того же: «Привезите нам чистой воды».

Поездок в зону спецоперации было 12: это получилось узнать из дневника Даниила — сына Александра, который каждый раз описывает свои переживания во время папиного отсутствия. Сами же волонтеры поездки не считали, да им и некогда этим заниматься: у них есть их ферма. Зато они помнят и перечисляют десятки фамилий и имен тех, кто уже ко второй поездке стал принимать участие в сборе груза, привозя все необходимое на сборный пункт.

«Практически все фермеры Новошешминска везут мясо для тушенки, сало, сгущенку и другие продукты. Наши родственники, соседи, бывшие одноклассники, друзья приносят теплую одежду, лекарства, закрутки. Многие из перечисленных помогали из вагона строить баню, которую мы впоследствии отправили в зону СВО. Кроме вещей и продуктов питания, мы увезли три автомобиля „УАЗ“, генераторы, буржуйки. Также связались с волонтерским движением в Елабуге, изготавливающим маскировочные сети, сейчас у них берем сети (безвозмездно) и везем к своим. Также ребята просили стройматериалы для ремонта или нового строительства блиндажей, часто им необходимы запчасти для техники. И актуальным остается вопрос с питьевой водой, ее возим постоянно и помногу», — пояснил Александр.

Сейчас идут последние дни подготовки к отправке очередного груза. Поездка запланирована на 10 декабря. Почти каждую поездку в зону спецоперации отправлялся и отец Александра — Евгений Викторович.

«Но в этот раз отца не возьмем, — говорит Александр Евгеньевич, — пусть отдыхает после перенесенной операции. А нам предстоит привычный путь: Луганск, Донецк, Мариуполь, Херсонская область — именно там дислоцируются части, в которых служат наши земляки. Мы находим каждого, созваниваемся, договариваемся о встрече. Если нет возможности отдать посылку лично адресату, спрашиваем у него, где и кому передать. Оставляем, а потом — звонок: „Спасибо, получил“».

Не каждый волонтер доедет до назначенного места, но напористость, твердость и необыкновенная работоспособность — это отличительная черта семейного клана Козловых. Они не без труда разыскивают земляков в госпиталях и доставляют им посылки. Недавно Козловым позвонил пришедший в отпуск солдат и сказал, что благодарен им за встречу около линии фронта, где гражданских быть не должно. А тот момент поднял боевой дух не только ему, но и его товарищам.

«Конечно, благодарности воинов дорогого стоят, но не ради этого мы едем и везем гуманитарку. Это зов нашей души. Это, если хотите, плата за то, что сколько бы ни стоило нам трудов, мы всё равно дома, рядом с семьей, а они там после жарких боев возвращаются в холодные блиндажи. Вот и хочется их как-то обогреть, привезти то, что их свяжет с родным домом. Поэтому будем помогать, сколько потребуется», — заверили новошешминцы.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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Материал подготовлен при участии Ларисы Федоровой.