«Будем биться до конца»: бойцы из Челнов рассказали о целях на СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий из Набережных Челнов с позывным Артист уверяет, что он непременно вернется домой и с Победой. В зоне проведения СВО мужчина находится на протяжении двух лет. За это время он получил ранение левой ноги от дрона-камикадзе. Как считает боец, он «родился в рубашке».

«При освобождении населенного пункта Бердычи мы закрепились на точке. Через пару часов нас атаковали дроны-камикадзе, сразу 3 штуки. Повезло, что третий не залетел. Соответственно, мы его сняли: он у нас повис на усилителе связи. Мы его сняли и начали выбираться после получения ранений. Сами с товарищами втроем вышли на точку эвакуации. Было это 1 апреля», — рассказал военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сейчас боец снова на передовой. Волонтеры подготовили для него гуманитарную помощь. Это те вещи, которые точно пригодятся за ленточкой, уверены активисты.

«Совместно с волонтерскими организациями мы собрали и передаем нашим бойцам сухие супы, окопные свечи, сухой душ, бумагу, пищу, сети. И благодаря спонсору мы передаем средства связи, шерстяные носки, которые вязались руками наших бабушек», — рассказала волонтер Светлана Гурлева.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Челнинские волонтеры не просто вяжут теплые носки, но и красиво их оформляют. Есть, например, шерстяные носки с флагом России и с флагом Татарстана.

«Хотелось бы, чтобы не пригодились, но пусть будут на всякий случай», — так шутят волонтеры, передавая аптечки.

Активисты желают, чтобы бойцы не получали ранений. Но в случае необходимости всегда могли оказать первую медпомощь.

«Эти аптечки профессионально упакованы. Есть здесь все необходимое для оказания первой медицинской помощи. Здесь есть нефопам, жгуты, ножницы, таблетки — все самое необходимое», — уточнила волонтер Наталья Удальцова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Владимир Комаров изготавливает окопные свечи для защитников Отечества. Мужчина в месяц заливает по 1,4 тыс. банок. Всего волонтер отправил на передовую 15 тыс. армейских свечей. В качестве эксперимента в некоторые банки он добавлял кофе, лаванду, разные ароматизаторы.

«И ребятам это очень нравилось, что, когда свеча горит, идет аромат домашнего кофе или лаванды, или еще что-то такое», — рассказал волонтер.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На встречу с волонтерами пришли и другие бойцы. Они — участники спецоперации. По их словам, за ленточку отправились по своему желанию защитить Родину, мирных жителей. Некоторые из защитников Отечества получили ранения, но, несмотря на это, они снова рвутся в бой.

«Как началась специальная военная операция, не смог усидеть дома и поехал прикладывать свое участие, свои силы, навыки для Победы. Ранение получил весной 2023 года при выполнении боевых задач. Продвигались мы вдоль лесополосы, по тропе, которая проходила по минному полю. Тропу нашу заминировали. Первым мой товарищ прошел. Я поймал ПМН. Произошла травматическая ампутация 1/3 левой части голени. В данный момент восстановился и собираюсь вновь выезжать в зону проведения спецоперации и выполнять задачи», — рассказал Андрей.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Боец с позывным Мудрый признается, что он — фанат России, болеет за страну, попал на СВО из своих патриотических побуждений. Родные узнали об уходе Мудрого на СВО лишь в 2024 году.

«Было тяжелое ранение нижней конечности, зацепило артерию. Сейчас на реабилитации. Как восстановлюсь — вернусь обратно в зону проведения спецоперации. Будем биться до конца», — заявил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Еще один участник СВО — Ришат. Мужчина за ленточку отправился в прошлом году. По его словам, внимательно следил за тем, что происходит, и также решил, что пришло его время. Он участвовал в освобождении Бахмута. Одна из запоминающихся таких дат была 20 мая 2023-го, когда командир Евгений объявил, что упомянутый населенный пункт освободили.

«Ребята очень обрадовались, что с честью и достоинством выполнили эту задачу. Я находился тогда на передней линии. Нам ребята принесли гаджет с видеороликом от Евгения Викторовича, который поздравлял всех нас и передавал нам большую благодарность за выполнение задачи. Очередной рубеж был преодолен, и от этого было облегчение, что мы его смогли преодолеть все вместе», — поделился военный.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

А волонтеры уверены, что только объединившись все вместе, можно одержать победу. Поэтому активисты планируют и в дальнейшем тесно работать с военнослужащими и во всем их поддерживать.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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