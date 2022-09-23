Буддийские иконы, атрибуты шаманства: Нацмузей РТ покажет редкости из экспедиций Катанова

Национальный музей Татарстана 29 сентября представит заключительную выставку в серии «Казанские коллекционеры». Она называется «Николай Катанов: путь на Восток» и будет посвящена редкостям, привезенным знаменитым востоковедом прошлого из экспедиций по Центральной Азии.

Профессор Казанского университета и Казанской духовной академии, выдающийся этнолог конца XIX – начала ХХ века был также директором-попечителем историко-этнографического отдела Казанского городского музея. Четыре года он путешествовал по Южной Сибири (современные республики Хакасия, Тыва, Бурятия), Джунгарии и Восточному Туркестану (современная провинция Синьцзянь на северо-западе Китая), собирая уникальные предметы быта и культуры якутов, бурятов, киргизов, уйгуров, калмыков, монголов, чувашей, марийцев и других народов. Это путешествие принесло известность ему как ученому и зародило интерес к собранной им коллекции.

«В фондах Национального музея Татарстана находятся около двухсот предметов, собранных Катановым. На выставке мы сможем экспонировать более сотни из них, кроме того, будут представлены документы по биографии, научной деятельности Катанова, а также его дневники из фондов Государственного архива Татарстана. Эти экспонаты в силу их особой хрупкости будут выставлены в копиях», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Национального музея РТ.

Посетители смогут увидеть предметы религиозных культов – трещотки и чаши для жертвоприношений, тибетские флаги с молитвами, буддийские иконы из терракоты и на шелке, бронзовые статуэтки Будды, атрибуты храмовых обрядов, памятники южно-сибирского шаманизма, музыкальные инструменты, восточные монеты и, конечно, предметы быта и одежды. Один из самых раритетных экспонатов – Грамота Хамийского тина, полученная Катановым для его экспедиции. Это редкий документ, который выдавали для перемещения по провинции Западного Китая.

Выставка приурочена к 160-летию со дня рождения Николая Федоровича Катанова, которое совпало со 100-летием с даты его смерти (1862 – 1922). Посмотреть на раритеты, собранные известным востоковедом, можно будет до 5 декабря.

В цикле «Казанские коллекционеры» в этом году прошли также, напомним, выставки, посвященные собранию коллекционера ХХ века Григория Вульфсона, коллекциям собирателей XIX века Андрея Лихачева и купца-банкира Василия Заусайлова.