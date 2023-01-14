Брянский губернатор заявил об уничтожении ракеты «Точка-У» над регионом

Над Клинцовским районом Брянской области сегодня была сбита ракета «Точка-У». Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель региона Александр Богомаз.

«Сегодня системы противовоздушной обороны ВС РФ отразили ракетную атаку <…>», — написал губернатор.

По словам Богомаза, в результате инцидента «пострадавших нет, на месте работают оперативные службы».

В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года, граничащие с этой страной регионы России, особенно Белгородская, Брянская и Курская области, регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны.