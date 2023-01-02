В Брянской области украинский БПЛА повредил объект энергоснабжения, пострадавших нет

В Брянской области утром украинский беспилотник повредил объект энергоснабжения в поселке Климовского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет, – написал он. – На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество».

Позже Богомаз сообщил, что возгорание на объекте энергоснабжения было локализовано. Районную больницу, школу-интернат временно переподключили к резервной линии. После работы оперативных служб энергетики приступят к восстановительным работам.