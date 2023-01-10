Белгородский губернатор Гладков: После обстрела города Шебекино повреждены 12 домов

Ночью в Белгородской области подвергся обстрелу приграничный город Шебекино. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В результате подомового обхода территории различные разрушения зафиксированы в 12 частных домовладениях и 2 машинах», — написал губернатор.

Кроме того, уточнил глава области, «повреждена опора электропередачи, аварийными бригадами ведется переподключение». Полностью восстановить электроснабжение предполагается к полудню (время совпадает с московским).

В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года, граничащие с этой страной регионы России, особенно Белгородская и Курская области, регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны.

Всего с начала спецоперации на Белгородчине погибли 22 мирных жителя. Весной в регионе был введен желтый уровень террористической опасности, с тех пор он неоднократно продлевался.

Фото: t.me/vvgladkov/.