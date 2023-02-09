Британский министр ответил на просьбу Зеленского фразой «нет гребаных самолетов»

В правительстве Великобритании сомневаются в том, что смогут поставить Киеву истребители, даже несмотря на просьбу премьера Риши Сунака к Минобороны изучить такую возможность, пишет газета inews. Один из членов британского кабинета министров эмоционально прокомментировал просьбу.

«У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить», — заявил газете неназванный политик.

Во время вчерашнего визита в Великобританию украинский лидер Владимир Зеленский попросил «крылья для свободы», утверждая, что «поставки самолетов помогут Украине победить Россию и восстановить свои законные границы».

«Украинские пилоты вскоре прибудут в Великобританию для обучения на реактивных самолетах стандарта НАТО, хотя в настоящее время неясно, когда они будут полностью квалифицированы для управления ими», – отмечает газета. При этом собеседники издания в правительстве считают, что британские самолеты могут не успеть поступить в украинскую армию для того, чтобы изменить ход конфликта.

Напомним, накануне Зеленский прибыл в Лондон и, выступая перед парламентариями, сделал акцент на необходимости поставок истребителей. Вскоре стало известно, что с весны Великобритания начнет обучать украинских летчиков работе на своих самолетах, а Сунак подтвердил, что эта подготовка станет «первым шагом по предоставлению передовых самолетов». В то же время в российском посольстве предупредили, что вероятные поставки британских истребителей Украине приведут к последствиям для всего мира, и «Россия найдет чем ответить на любые недружественные шаги британской стороны».