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Здоровье
13 декабря 2021  12:28

Британские ученые прогнозируют до 75 тыс. смертей от «омикрона» к апрелю

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В Британии прогнозируют, что уже к апрелю число смертей от омикрон-штамма Covid-19 достигнет 75 тыс. Об этом сообщается в газете The Guardian со ссылкой на исследование экспертов Лондонской школы гигиены. 

На сегодняшний день в стране выявили 1 898 случаев заражения новой мутацией коронавируса, 633 из которых были зарегистрированы за последние сутки.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного

Всемирная организация здравоохранения сочла вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

#омикрон #великобритания #коронавирус
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