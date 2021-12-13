Британские ученые прогнозируют до 75 тыс. смертей от «омикрона» к апрелю

В Британии прогнозируют, что уже к апрелю число смертей от омикрон-штамма Covid-19 достигнет 75 тыс. Об этом сообщается в газете The Guardian со ссылкой на исследование экспертов Лондонской школы гигиены.

На сегодняшний день в стране выявили 1 898 случаев заражения новой мутацией коронавируса, 633 из которых были зарегистрированы за последние сутки.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Всемирная организация здравоохранения сочла вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».