Британские исследователи заявили об изменении основных симптомов Covid-19

У больных коронавирусом Covid-19 изменились основные симптомы заболевания. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, пишет Daily Mirror.

Новые данные оказались получены за счет приложения ZOE, позволяющего отслеживать симптомы коронавируса. Наиболее распространенным из них в начале пандемии был сильный кашель, который фиксировался у 46% зараженных. Но с начала мая статистика признаков инфекции начала меняться.

По мнению специалистов, новые разновидности SARS-CoV-2, включая так называемый дельта-штамм, ранее именовавшийся индийским штаммом, изменили клиническую картину болезни. Как отметил профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор, теперь Covid-19 всё больше напоминает обычную простуду. Особенно это касается молодых пациентов.

Наиболее распространенным симптомом болезни стала головная боль. На втором месте находится боль в горле, за которой следуют насморк и лихорадка. Кашель оказался на пятом месте, а потеря обоняния теперь даже не входит в топ-10 признаков заболевания.

Из-за подобных перемен Спектор рекомендовал всем простудившимся делать тесты на коронавирус. «Люди этого не осознают и могут подумать, что у них какая-то сезонная простуда, но они всё еще ходят на вечеринки и могут распространять [инфекцию]», — подчеркнул он.

Прививаться от Covid-19 ранее неоднократно призывал Президент РФ Владимир Путин. По его оценке, для предотвращения эпидемии 60% населения России должны стать иммунными к этому заболеванию.