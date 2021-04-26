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Ру Тат
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26 апреля 2021  05:22
Евгений Калашников

Индийский премьер заявил о «коронавирусном шторме»

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В Индии за предыдущие сутки выявили более 349 тысяч заразившихся коронавирусом. Рекорды по приросту заболевших в стране наблюдаются четвертый день подряд.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о «коронавирусном шторме», передает Reuters. Глава правительства страны призвал граждан привиться от COVID-19 и быть осторожными.

Каждый день в Индии официально регистрируются около 2 тысяч смертей от коронавируса.

Среди возможных причин мощной вспышки заболевания ученые видят в «индийском» штамме вируса. Также положение усугубляет отсутствие ограничительных мер: во многих штатах не действует запрет на массовые мероприятия.

По данным Минздрава Индии, с начала пандемии в стране выявили 16,9 млн заразившихся коронавирусом. За весь период жертвами болезни числятся уже 192 тысячи человек.
 

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