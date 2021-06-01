ВОЗ решила называть штаммы Covid-19 буквами греческого алфавита

Различные варианты нового коронавируса SARS-CoV-2 теперь станут обозначать буквами греческого алфавита, чтобы не создавать поводов к дискриминации стран, где были обнаружены штаммы. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения.

В сообщении ВОЗ, размещенном в ее Twitter’е, отмечается, что обозначения штаммов Covid-19 по странам, где они были впервые идентифицированы, может становиться «порочащим и дискриминационным». В организации уверены — чтобы избежать этого, необходима новая система названий.

Для выбора системы обозначения штаммов коронавируса ВОЗ привлекала большую группу консультантов. В итоге исследователи «рекомендовали использовать маркировку с использованием букв греческого алфавита, то есть альфа, бета, гамма».

По мнению экспертов, такой принцип маркировки штаммов «легче и практичнее для использования ненаучной аудиторией». При этом существующая система обозначения вариантов Covid-19 по-прежнему будет применяться учеными.

В частности, британский вариант SARS-CoV-2 предполагается в дальнейшем именовать альфа-штаммом, южноафриканский — бета, бразильский — гамма, а индийский — дельта.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новые штаммы коронавируса чаще приводят к смерти заболевших.