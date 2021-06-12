Путин заявил о необходимости достичь уровня иммунизации к Covid-19 в 60%

Для завершения эпидемии коронавируса Covid-19 в России иммунными к нему должны стать не менее 60% жителей страны. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями Труда и лауреатами государственных премий.

Ставший одним из лауреатов Государственной премии в области литературы и искусства митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заметил, что православная церковь поддерживает необходимость более активной вакцинации в России. Он уверен, что число привитых от коронавируса должно составлять не 18 млн, а 118 млн.

«118 млн, может, и не надо. Нам 60% нужно, чтобы имели иммунитет, в том числе имеются в виду и те, кто переболел, [в том числе] и бессимптомно», — приводит ответ главы государства ТАСС.

Ранее Владимир Путин неоднократно призывал россиян прививаться от коронавируса. В Татарстане по данным на 11 июня вакцинированы от Covid-19 23% от запланированного количества жителей республики.