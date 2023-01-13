Bloomberg: Берлин на следующей неделе может разрешить отправку танков Leopard на Украину

Власти Германии могут разрешить передачу боевых танков Leopard Украине на следующей неделе. Об этом рассказал источник Bloomberg, передает РИА Новости.

Немецкий чиновник, который пожелал остаться анонимным, рассказал, что Берлин примет решение до встречи высокопоставленных чиновников по вопросам обороны из союзных стран. Встреча состоится 20 января на авиабазе в Рамштайне.

Два источника утверждают, что из-за участившихся призывов предоставить тяжелые танки Германия, скорее всего, примет решение о поставке Leopard.

Напомним, 11 января Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна предоставит Украине роту основных боевых танков Leopard 2. 9 января телеканал Sky News передавал, что впервые с начала конфликта в Великобритании рассматривают возможность отправки до 10 мощных танков Challenger 2, однако решение все еще не принято.

Портал Military Watch писал, что немецкие и британские Leopard 2 и Challenger 2, которые Запад согласился отправить на Украину, вряд ли будут применяться в Донбассе.