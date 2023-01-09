Sky News: Лондон впервые рассматривает возможность поставить Киеву танки Challenger 2

Впервые с начала конфликта на Украине в Великобритании рассматривают возможность отправки до 10 мощных танков Challenger 2. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Он рассказал, что подобные переговоры велись на протяжении «нескольких недель», однако Правительство Риши Сунака еще не приняло окончательного решения.

В статье отмечается, что подобный шаг ознаменовал бы значительное усиление поддержки, оказываемой западными странами Украине, и мог бы побудить других союзников по НАТО, в частности Германию, последовать их примеру.

«Это побудило бы других предоставить танки», – заявил украинский источник.