news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
9 января 2023  17:26

Sky News: Лондон впервые рассматривает возможность поставить Киеву танки Challenger 2

news_top_970_100

Впервые с начала конфликта на Украине в Великобритании рассматривают возможность отправки до 10 мощных танков Challenger 2. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник, близкий к ситуации. 

Он рассказал, что подобные переговоры велись на протяжении «нескольких недель», однако Правительство Риши Сунака еще не приняло окончательного решения. 

В статье отмечается, что подобный шаг ознаменовал бы значительное усиление поддержки, оказываемой западными странами Украине, и мог бы побудить других союзников по НАТО, в частности Германию, последовать их примеру.

«Это побудило бы других предоставить танки», – заявил украинский источник.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное