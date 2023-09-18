БРИКС и форум Россия – Исламский мир: как Минниханов вывел Казань в суперлигу дипломатии

Рустам Минниханов: «Мы предлагаем организовать в рамках форума заседания межправительственных комиссий со странами исламского мира»

Фото: rais.tatarstan.ru

Значимый инструмент для расширения взаимодействия со странами мусульманского мира

В 2024 году пройдет уже 15-й Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Как заявил сегодня в Москве Раис Татарстана Рустам Минниханов, он является главной площадкой для экономического взаимодействия России со странами исламского мира.

«Мы предлагаем организовать в рамках форума заседания межправительственных комиссий со странами исламского мира, а также подвести промежуточные итоги внедрения исламского банкинга в четырех регионах нашей страны: Татарстане, Дагестане, Чечне и Башкортостане. Сегодня это значимый инструмент для расширения взаимодействия со странами мусульманского мира», – заявил Минниханов.

Также татарстанский лидер анонсировал особую награду – медаль или диплом, которыми планируется наградить постоянных участников форума, который в 2024-м справит свой 15-летний юбилей.

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» проходит ежегодно в Казани с 2009 года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» проходит ежегодно в Казани с 2009 года. В соответствии с указом Президента Владимира Путина с 2023 года форум получил федеральный статус.

Глава российского государства неоднократно подчеркивал важность сотрудничества с исламскими странами. «Россию связывают с мусульманскими государствами традиционно тесные, доверительные отношения как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества. Они строятся на основе партнерства, уважения суверенитета и цивилизационного своеобразия друг друга. Нас объединяет приверженность формированию более справедливого многополярного мироустройства, опирающегося на международное право», – отмечал ранее Путин.

Дуэль России с Западом и дипломатический вес Минниханова

Рустам Минниханов с 2014 года является Председателем Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Но именно в последние годы, в условиях непростой геополитической дуэли коллективного Запада и России, роль Раиса Татарстана в дипломатической работе России выросла в разы. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал известный политолог и дипломат Сергей Марков.

«Конечно, роль Минниханова на федеральном уровне повысилась. Это является следствием экономического веса Татарстана и степени лояльности к федеральным властям. Но визит в Венгрию – это отдельная история. Это зримое проявление набора «веса» Минниханова на федеральном уровне», – считает эксперт.

Визит Минниханова в августе в Будапешт стал показательным Фото: rais.tatarstan.ru

Действительно, визит Минниханова в августе в Будапешт стал показательным. Там он встречался с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и эмиром Катара Тамимом ибн Хамад Аль Тани.

По данным западных СМИ, стороны якобы договаривались о новом варианте зерновой сделки, при которой Россия поставляет Турции зерно, она в свою очередь перерабатывает его и поставляет в африканские страны. Катар в этой комбинации выступает спонсором безвозмездной для Африки поставки.

«Венгрия ориентируется на прагматически-экономические характеры. Кроме того, она делает жесты в сторону исламских стран. Также я думаю, что всем европейцам все время приходится оправдываться перед Брюсселем, перед Вашингтоном. И оправдаться, что визит Минниханова является экономически ориентированным, легче, чем при случае с визитом Лаврова», – считает Марков.

Эрдоган привез из Сочи то, о чем Минниханов договаривался в Будапеште?

Официально об этих переговорах никто не сообщал. Но факт остается фактом: данный формат – единственное, что увез Эрдоган из Сочи по итогам встречи с Президентом России Владимиром Путиным. «Старый формат» сделки с участием Украины главе Турции реанимировать не удалось. Удивляться этому не стоит, ведь киевский режим использовал «зерновые коридоры» в военных целях. Об этом секрете Полишинеля говорили все.

Таким образом, визит Минниханова в Венгрию стал очередным свидетельством усиления позиций лидера Татарстана в российской дипломатии высшего уровня. После успешной работы по линии Россия – Исламский мир Раис республики вышел и на европейский уровень.

В июле этого года Минниханов с рабочим визитом посетил город Конья в Турции, который славится продукцией сельского хозяйства, а также известен как центр машиностроения для АПК Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан и Турцию вообще связывают долгие и доверительные отношения. Далеко уходить в историю не надо. В июле этого года Минниханов с рабочим визитом посетил город Конья в Турции, который славится продукцией сельского хозяйства, а также известен как центр машиностроения для АПК.

В 2021 году Минниханов также ездил в Турцию, где встретился в Эрдоганом. Переговоры прошли, несмотря на бушующий в мире коронавирус. В Сети до сих пор гуляют фотографии лидеров Татарстана и Турции в масках. На той встрече Раис Татарстана напомнил, что первый протокол межпарламентского сотрудничества был подписан 26 лет назад, с тех пор парламенты республик активно взаимодействуют. Некоторые турецкие эксперты сегодня называют отношения Турции и Татарстана братскими.

«Для Турции Татарстан – братская республика в составе России»

«Для Турции в целом Татарстан – братская республика в составе РФ. И эти теплые отношения всегда могут быть использованы в моменте переговоров. Всегда можно будет достучаться благодаря этому до нужных людей», – говорил в интервью «Татар-информу» эксперт по Турции Яшар Ниязбаев.

По его словам, Минниханова можно назвать переговорщиком в мусульманских странах от России. Раис Татарстана – известная личность в той же Турции.

«Татарстан – это республика с исламскими корнями. Когда речь заходит о России, если кто-то есть, кого можно брать на переговоры, то это те люди, которые представлены именно в Татарстане. Минниханов – известная личность, его оценивают и принимают в мире как руководителя Татарстана, и это тоже определенный вес», – считает Ниязбаев.

В конце июля Казань с визитом посетил Президент Сенегала Маки Салл Фото: rais.tatarstan.ru

Связи Татарстана и исламскими странами одной Турцией не ограничиваются. Так, в конце июля Казань с визитом посетил Президент Сенегала Маки Салл. Также у Татарстана глубокая история контактов с ОАЭ, Саудовской Аравией, Бахрейном, Катаром, странами Средней Азии и, конечно же, с Китаем.

«Республика Татарстан продолжает развитие международного сотрудничества с зарубежными партнерами, отстаивая традиционные духовные ценности, историко-культурное наследие и построение справедливого миропорядка. Один из приоритетов, определенных главой нашего государства, – развитие взаимовыгодного сотрудничества с исламским миром», – говорил в Послании Госсовету Татарстана Рустам Минниханов.

«Татарстан – опорный субъект России, экономически успешный регион»

Повышается и вес Минниханова на внутрироссийской орбите. Этому также способствует экономическое развитие Татарстана во многих областях, а не только в добыче нефти и нефтехимии, где позиции республики всегда были сильными.

Минниханов также отдельно выделил эффективность KazanForum. Ведь 2023 году в нем приняли участие представители более 80 иностранных государств Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня Республика Татарстан – опорный субъект Российской Федерации, передовой и экономически успешный регион. В основе наших достижений лежат созидательный труд всех поколений татарстанцев, их преданность республике, любовь к Родине. Наша общая задача – шаг за шагом продолжить этот путь, внося свой вклад в развитие сильной России», – заявил Раис депутатам Госсовета республики.

Минниханов также отдельно выделил эффективность KazanForum. Ведь 2023 году в нем приняли участие представители более 80 иностранных государств. Возникает логичный вопрос: о какой «изоляции России» вообще может идти речь?

Саммит БРИКС будет вишенкой на торте дипломатических свершений Казани в 2024 году

«Необходимо обеспечить качественную подготовку KazanForum в следующем году. Кроме того, следует продолжить взаимодействие по различным направлениям с Организацией исламского сотрудничества, в том числе в контексте мировой молодежной повестки, в сферах науки, культуры, образования, спорта, а также создания условий для халяльного образа жизни», – заявил Минниханов депутатам в своем Послании.

Вишенкой на торте дипломатического успеха Казани будет исторический саммит БРИКС, который пройдет в столице Татарстана в 2024 году. В нем впервые примут участие не только лидеры стран БРИКС, но и БРИКС+. Ожидается участие более 20 стран.

Вишенкой на торте дипломатического успеха Казани будет исторический саммит БРИКС Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нам предстоит большая работа, в том числе по обеспечению безопасности и подготовке сферы гостеприимства. Республиканскому оргкомитету совместно с федеральными коллегами необходимо обеспечить ее координацию», – заявил Минниханов.

В общем, Казань в 2024 году может стать одним из наиболее значимых политических центров России.