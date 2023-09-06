Эксперт Ниязбаев: «Если бы Эрдоган слушал только риторику Запада, хорошо было бы России?»

Яшар Ниязбаев: «России не нужны обещания, теперь спрос на 100-процентную гарантию»

Фото предоставлено Яшаром Ниязбаевым

«Не все зависит от Анкары, чтобы говорить, что Эрдоган уехал от Путина с пустыми руками»

В наших и западных СМИ бытует трактовка, что Эрдоган приехал ради зерновой сделки, а уехал с пустыми руками. Разделяете ли вы это мнение, и какие оценки звучат в турецких СМИ?

Он приезжал в Сочи, чтобы добиться возвращения России к зерновой сделке. В принципе, в Турции и во всем мире все этого хотят. Но не все зависит от Анкары, чтобы говорить, что Эрдоган уехал от Путина с пустыми руками. Здесь были вопросы снятия санкций и прочих ограничений против России. Турция не смогла заручиться убедительными гарантиями от Запада, которые она могла бы передать Москве. Да и в целом, это была первая встреча Путина с Эрдоганом в этом году. На переговорах были и другие вопросы, хотя зерновая сделка и была ключевой темой. Эрдоган уехал без результата, в том плане, что не смог убедить Путина. Но гарантии ждут не от Турции, если бы она могла их дать, то все было бы решено.

А какая альтернатива возможна, если Запад отказывается принимать жесткие условия России? Москва однозначно говорит: окей, тогда никто с Запада не сможет перевозить зерно, и Украина тоже. И все понимают, что без России решить этот вопрос невозможно. Во всяком случае, в тех объемах, в которых перевозилось продовольствие при прошлой зерновой сделке.

Ранее Россия шла на это, возможно, в угоду дружеским отношениям с Эрдоганом или может в качестве жеста доброй воли. Но теперь ситуация другая. России не нужны обещания, теперь спрос на 100-процентную гарантию, что российские суда будут застрахованы, они получат возможность выходить на мировые рынки. Что SWIFT разблокирует банки и так далее.

Могло все иначе сложиться по итогам встречи в Сочи?

Не думаю, что Эрдоган приехал просто со своей харизмой в кармане. Наверняка были переговоры за закрытыми дверями, но мы не можем знать подробностей. У Эрдогана было что предложить. Не случайно, он начал диалог с Путиным с проектов атомной энергетики. И про газовый хаб, который нужен как России, так и Турции. Причем эти темы показывают, насколько глубокие экономические отношения Анкары и Москвы. Потенциал там вообще выше крыши.

Кстати, ближе к самой встрече даже у турецких экспертов и журналистов, которые сопровождают Эрдогана, стала таять надежда на успешный исход переговоров по зерновой сделке. Хотя сначала присутствовал осторожный оптимизм.

«Не думаю, что Эрдоган приехал просто со своей харизмой в кармане. Наверняка были переговоры за закрытыми дверями» Фото: kremlin.ru

«Путин ни разу не озвучил тему освобожденных украинских военных на встрече с Эрдоганом. Значит, вопрос закрыт»

Некоторые эксперты подметили такую деталь: по восточному этикету младший едет на переговоры к старшему. Мы помним, что изначально Эрдоган рассчитывал на визит Путина, в итоге приехал сам. Есть ли в этом политический подтекст?

Наверное, было бы правильно, если бы Путин сам приехал в Турцию. Но у российского лидера были определенные условия, которые он озвучивал в начале августа, что сейчас не время покидать страну. Здесь причины связаны с проведением СВО. И, может быть, это еще связано с последними событиями вокруг ЧВК «Вагнер». Видимо, Путину сейчас неудобно покидать страну и нужно находиться на рабочем месте. То есть, здесь нет какого-то посыла в сторону Эрдогана. Единственный посыл может быть в том, что были моменты, которые задевали российскую сторону. Но Путин ни разу не озвучил тему освобожденных украинских военных на встрече с Эрдоганом. Значит, вопрос закрыт.

Наверное, они за закрытыми дверями это обсудили.

Да, они должны были это затронуть, потому что Эрдоган сам говорил, что эту тему хочет обсудить с глазу на глаз с Путиным и объяснить ему свои действия.

Что скажете по альтернативной сделке, по которой Россия хочет поставить 1 млн тонн зерна для африканских стран при финансовой поддержке Катара? Какие перспективы здесь видите?

Я думаю, это возможно, это же гуманитарная тема. Это и Турции, и России, и Катару нужно. Инициатива, вероятно, будет реализована. Как я понимаю, Турция до сих пор получала от России зерно и перерабатывала его в муку. И сейчас есть проблема, когда перестали корабли перевозить зерно, стало небезопасно. В целом такой вариант важен для решения задач, которые озвучили в самом начале этой зерновой сделки. А именно, обеспечить бедные страны зерном. Причем бесплатно, что важно. А Турция будет помогать тем, что может перемолоть это зерно и уже в виде муки передать, это будет более действенная помощь, чем просто зерно.

«Для Турции в целом Татарстан – братская республика в составе РФ. И эти теплые отношения всегда могут быть использованы в моменте переговоров» Фото: rais.tatarstan.ru

«Минниханов – известная личность, его оценивают и принимают в мире, как руководителя Татарстана, и это тоже определенный вес»

У этой инициативы есть еще одно действующее лицо – Раис Татарстана Рустам Минниханов, который, по неофициальной информации, вел переговоры с турецким лидером и эмиром Катара в Будапеште. Слышали об этом?

На самом деле нет. Но это вполне возможно, ведь для Турции в целом Татарстан – братская республика в составе РФ. И эти теплые отношения всегда могут быть использованы в моменте переговоров. Всегда можно будет достучаться, благодаря этому, до нужных людей.

Можно ли назвать Минниханова российским переговорщиком в мусульманских странах?

Как мне кажется, да, безусловно. Потому что Татарстан – это республика с исламскими корнями. Когда речь заходит о России, если кто-то есть, кого можно брать на переговоры, то это те люди, которые представлены именно в Татарстане. Минниханов – известная личность, его оценивают и принимают в мире, как руководителя Татарстана, и это тоже определенный вес.

Но вернемся к сочинской встрече. Эрдоган также предложил свое посредничество в переговорах России с Украиной, на что Путин ответил, что ранее «договоренности, достигнутые при посредничестве Турции, Украина отправила на свалку». Это просто фигура речи или укол в сторону Эрдогана?

Нет, конечно, не в сторону Эрдогана. Много раз говорилось, что были определенные договоренности, но в последний момент Украина поменяла отношение вообще ко всему. Наверное, получила определенные указания со стороны Европы и США. Вероятно, под давлением и гарантиями, что дадут оружие, а Украина должна отказаться от мирных переговоров.

Поэтому никакого укола в сторону Эрдогана и Турции не было. Они же сделали все возможное, чтобы посадить Украину за стол переговоров, чтобы все стабилизировать. Но все пошло по другому сценарию, потому что украинское руководство решило послушать Запад, а не исходить из своей объективной реальности.

«Большая ошибка говорить «почему Эрдоган старается лавировать, он должен выбрать одну сторону» Фото: kremlin.ru

«Если Эрдоган безусловно поддержит одну из сторон, я уверен, что это не в угоду России это будет»

Эрдоган – друг России, Украины, и одновременно Турция – ключевой член НАТО. В чем феномен этого политика? Согласны ли вы, что аналога турецкому лидеру в мире нет? В России, кстати, судя по комментариям в соцсетях, от этого не в восторге.

Это большая ошибка говорить «почему Эрдоган старается лавировать, он должен выбрать одну сторону». Очень максималистский подход, как по мне. Если Эрдоган безусловно поддержит одну из сторон, я уверен, что это не в угоду России будет. А то, что Турция делает в отношении Запада сейчас, она наоборот делает против всех своих союзнических отношений с НАТО и США. Это экономическая проблема для нее. Точно так же Турция не может отказаться от России. Это и делает ее уникальной страной. Будучи страной-членом НАТО, Турция не вводит санкции в отношении России и остается на хорошем уровне общения.

Как простые турки воспринимают дружбу России и Турции и отношения Турции с НАТО и Украиной?

Они не видят здесь каких-то противоречий. И я бы не сказал, что в Турции негативно относятся к НАТО – это тоже не так. Есть опросы, которые показывают, что большинство относится нормально. Нет такого, чтобы говорили, что НАТО вредит или не дает Турции развиваться. Есть люди, кто так рассуждает, но это не носит повальный характер. Турция сделала много для НАТО, но в то же время считается, что НАТО является зонтиком безопасности для страны.

А по поводу дружбы Украины с Турцией – это оценивается отдельно. И дружба Турции с Россией оценивается отдельно. Это не ставится в противовес. Я понимаю ваш вопрос. Я слышу в российском медиапространстве комментарии про Эрдогана. Очень много намеков на это, но мне это не очень понятно.

Допустим была бы Турция, как Франция или Германия. Говорила бы однобоко из нарратива западных ценностей, слушала бы только западную риторику, а не свои интересы. Хорошо России бы было? Поэтому Турция не вводит санкции, но делает это не в укор США и чтобы нравиться России, а для себя самой. Чтобы не быть страной, которая слушает указки Запада, а может решать сама.