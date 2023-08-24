Сергей Марков: «Главная тема Путина и Эрдогана – обход санкций Запада для сотрудничества»

Сергей Марков: «Вместе Россия и Китай действовать не могут, потому что у них обеих идея фикс – независимость и суверенитет»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У Турции могут быть проблемы с приемом в БРИКС»

Сергей Александрович, какие у вас были ожидания от проходящего в ЮАР саммита БРИКС?

Во-первых, я бы сказал, что этот саммит уникальный по количеству африканских стран. ЮАР пригласили множество своих коллег по региону. Там будет очень много африканской проблематики, естественно, они коснутся вопросов и противодействия западному колониализму, в частности французскому и британскому. По сути, это можно назвать продолжением саммита «Россия – Африка».

Вторая тема – это принятие новых членов БРИКС. Там 23 страны подали заявки на вступление. При этом действующие члены БРИКС хотели бы, чтобы у группы не создавалось антиамериканского акцента. Думаю, там без энтузиазма отнесутся к принятию, например, Сирии. Но есть и обратный момент – они хотели бы избежать, чтобы какая-то американская агентура туда попала. В этой связи могут быть проблемы у Турции, которая является членом НАТО.

Еще есть важный момент, что страны из действующего состава БРИКС сохранили бы за собой особый статус. Условно говоря, чтобы решение о дальнейшем расширении группы принималось «старичками», а не новичками.

Некоторые предлагают, чтобы делать совместную валюту, но Китай будет против, потому что по факту расчетная валюта БРИКСа сегодня – это юани. Зачем Китаю что-то новое создавать? Им это не нужно. Поэтому они будут думать не о совместной валюте, а может быть, о расчетной системе.

Типа цифрового рубля, но в масштабах БРИКС?

Может, так или другую совместную расчетную систему. Но есть более широкая проблематика – создание альтернативной инфраструктуры глобальной торговли. Что такое по сути SWIFT? Система глобальной торговли. Но западники могут кого угодно от нее отключить. Конечно, всем это не нравится, может, нужно создавать что-то новое или на базе существующего.

«Этот саммит уникальный по количеству африканских стран. ЮАР пригласили множество своих коллег по региону» Фото: kremlin.ru

«Пишут заявления в американский обком: «Прошу принять нашу помощь Украине, а если можно, то уменьшить квоту нашей помощи Украине»

Перед саммитом ходили настойчивые слухи, что Китай якобы хочет уйти от простого экономического клуба по интересам, чтобы БРИКС стал альтернативой политической G7. Что об этом думаете?

Ну, Китай хотел бы двигаться в этом направлении, и мы бы хотели, чтобы БРИКС двигался в этом направлении, но пока это крайне маловероятно. Дело в том, что Индия, Бразилия и Южная Африка имеют хорошие отношения с европейцами, американцами и не хотят с ними ссориться. Они не хотят, чтобы БРИКС превращался в антиамериканскую структуру, и вряд ли пойдут по этому пути.

Почему у Америки есть союзники, которые реально принимают их инициативы, жертвуя своими национальными интересами, – Германия, Франция, список можно продолжать. А на другой стороне Китай и Россия, у которых есть только «сочувствующие» и партнеры «в моменте», как говорится. Можно ли ждать каких-то изменений в этой конструкции?

Нет, потому что они не союзники Америки, они младшие подчиненные союзники. Знаете, как в знаменитом советском анекдоте: «Прошу уволить меня по собственному желанию, а если можно, то оставить». Поэтому пишут заявления в американский обком: «Прошу принять нашу помощь Украине, а если можно, то уменьшить квоту нашей помощи Украине». То есть эти страны лишены в полной мере суверенитета, это не они решения принимают, это им американцы приказали.

Но с другой стороны, этот статус пользуется поддержкой общественного мнения. Например, для Южной Кореи статус младшего подчиненного нужен, чтобы их американцы защитили от армии Северной Кореи. Японии нужно другое. Они под американской оккупацией добились величайшего процветания в своей истории. Германия также добилась величайшего процветания в истории, будучи подчиненной США. И зачем им менять всю эту систему? Европейские страны не тратили деньги на оборону в течение десятилетий и создали эффективную систему в мире с огромными социальными льготами, бесплатным образованием, полубесплатным здравоохранением. И зачем им это менять?

Они, может, восторга и не испытывают, что их заставляют участвовать в этой антироссийской коалиции, но какая альтернатива? Бунт поднять против американцев? Так что статус младшего подчиненного Америки очень выгоден для многих стран.

Россия, Китай регулярно говорят о многополярном мире, что гегемонии США надо положить конец. Но даже между собой действуют исключительно в собственных интересах, а не ради общей цели.

Они говорят про многополярность из-за существующей однополярности, но сами свои полюса создать не в состоянии. У Китая сложная позиция, он не слишком силен в оборонном плане, он обложен со всех сторон. А вместе Россия и Китай действовать не могут, потому что у них обеих идея фикс – независимость и суверенитет.

«Главная тема у Путина и Эрдогана – как Россия и Турция будут дальше сотрудничать в обход санкций. Вот главный вопрос» Фото: kremlin.ru

«Новый формат старой зерновой сделки невозможен, Россия четко сказала»

Перейдем на другую тему. Грядущая встреча Путина с Эрдоганом – какие у вас ожидания от новой зерновой сделки или нового формата старой зерновой сделки?

Нет, новый формат старой зерновой сделки невозможен, и Россия четко сказала, что не позволит Украине спокойно пользоваться в перевозке своего зерна инфраструктурой, которую создает Россия: морскими коридорами, гарантией небомбардировки судов. Ничего этого не будет, потому что Запад сорвал сделку, не выполнив своих обещаний.

Плюс эта зерновая сделка расценивается российским народом как позор. Она крайне непопулярна, и вряд ли российское руководство на это пойдет. Но возможно другое. Эрдоган заинтересован, чтобы возить российское зерно, для этого нужно создавать параллельную инфраструктуру, и вот здесь Эрдоган в принципе кое-что сделать может. Я узнал интересные данные, что Греция, участвуя в санкциях против России, контролировала 70% вывоза российской нефти из черноморских портов и обогнала Турцию в этом отношении.

Турция тоже, наверное, хотела бы это сделать. Кстати, Греция даже 40% вывоза российской нефти из балтийских портов тоже контролировала. Далековато Греция от балтийских портов. Создание инфраструктуры по вывозу российского зерна – вот в этом Турция была бы очень заинтересована. Вообще российское зерно намного привлекательнее украинского по очень банальной причине: даже до всех этих событий на мировом экспортном рынке украинского зерна было 10%, а российского – 18%. Почти в два раза больше. А сейчас Украина потеряла большую часть своих сельхозугодий. А на их существенной части идут боевые действия, какое там выращивание зерна. Главная тема у Путина и Эрдогана – как Россия и Турция будут дальше сотрудничать в обход санкций. Вот главный вопрос.

«Роль Минниханова на федеральном уровне повысилась. Это является следствием экономического веса Татарстана и степени лояльности к федеральным властям» Фото: rais.tatarstan.ru

«Визит в Венгрию – это зримое проявление набора «веса» Минниханова на федеральном уровне»

А что скажете о роли Минниханова на федеральной орбите после визита в Венгрию?

Конечно, роль Минниханова на федеральном уровне повысилась. Это является следствием экономического веса Татарстана и степени лояльности к федеральным властям. Между прочим, изменение его должности с Президента на главу (Раиса, – прим. Т-и) республики, мне кажется, повысило статус Минниханова на федеральном уровне. Но визит в Венгрию – это отдельная история. Это зримое проявление набора «веса» Минниханова на федеральном уровне.

«Если Байден пойдет на условия, где украинская война продолжается, он выборы проиграет» Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

«83% американцев боятся, что украинский конфликт превратится в ядерную войну с Россией и приведет к уничтожению США»

Не забываем и про СВО. На данный момент киевский террористический режим атакует Работино, а Россия выходит уже на Купянск. При каких условиях, на ваш взгляд, возможно завершение украинского конфликта и на чьих условиях?

На сегодня их нет. Вот американцы надеялись на успех украинского наступления, но этого нет. Ситуация на фронте, конечно, может поменяться в любой момент. Это значит, что все уже готовятся к наступлению Российской армии. Я думаю, что Пентагон хотел бы, чтобы украинская армия продолжала наступать до того момента, когда начнутся дожди, чтобы наступление России завязло в раскисших дорогах. Другой момент: Российская армия также заинтересована, чтобы украинская армия продолжала наступать дольше, перемолоть как можно больший ресурс украинской армии, потому что у них огромные потери. Я вот оцениваю потери только убитыми в армии Украины в 300 тыс. человек за все СВО. Причем из них половина погибла в рамках этого контрнаступления.

Второй большой блок связан с тем, что Байдену нужно выходить на перемирие на Украине. Социологи говорят о том, что 83% американских избирателей боятся, что украинская война превратится в ядерную войну с Россией и приведет к уничтожению США. Поэтому если Байден пойдет на условия, где украинская война продолжается, он выборы проиграет. Он и прошлые-то проиграл, но они там немножко фальсифицировали. Когда проиграли 1%, там еще фальсифицировать можно, а когда проиграет 5%, там уже не фальсифицируешь.

В итоге они будут подталкиваться к перемирию в три этапа. Первый: если армия России перейдет сейчас в наступление, второй будут предлагать весной, чтобы выйти на избирательную кампанию без войны. А третье перемирие Байден просто на коленях просить будет в конце лета 2024 года, чтобы не входить в выборы с войной.

Но как тогда России в этой ситуации быть?

Нападать сейчас. Чем раньше, тем лучше. Ввели бы войска в 2014 году – не было бы проблем, ввели бы в 2015-м, когда было ясно, что Минские соглашения не собираются выполнять, тоже было бы проблем существенно меньше. Чем быстрее мы проводим эскалацию, тем меньшую цену придется заплатить. Мы все время запаздываем с эскалацией. Мы слишком миролюбивая страна, и у нас лидером эскалации всегда является наш враг.

«Не будет власть проводить никакой избирательной кампании вообще. Будет тихо-спокойно. Население тоже за то, чтобы они ничего не делали» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Выборы в России пройдут в стиле «Нирваны»

Очень много обсуждений вызвала неудача космической миссии «Луна 25». Что это значит для космической отрасли?

Для отрасли – немного. Эти станции падают везде и у всех. Но политически для нас это огромный удар. У нас же смысл такой: говорим, что мы великая держава. А американцы говорят – нет. Крах «Луны 25» просто наш тезис опровергает, а американский подтверждает. Вот в чем смысл. Но это не окончательное опровержение нашего тезиса и не окончательное подтверждение их слов.

Сейчас у нас все рассматривается через призму СВО. Как ход спецоперации повлияет на выборы, в том числе президентские?

По выборам у меня есть концепция. Я считаю, что выборы 2024 года у нас пройдут в стиле «Нирваны». Не будет власть проводить никакой избирательной кампании вообще. Будет тихо-спокойно. Население тоже за то, чтобы они ничего не делали. Президент должен не избирательной кампанией заниматься во время СВО, а победой. А гармония в том, что в этом согласны будут и власти, и народ. То что нужно просто проголосовать за Владимира Владимировича, подтвердить его власть и так далее.

Фото на анонсе: kremlin.ru