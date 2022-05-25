Бренд одежды Marks & Spencer полностью покинет российский рынок

Британский бренд по производству одежды Marks & Spencer из-за событий на Украине полностью покинет российский рынок. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В распространенном заявлении отмечается, что поставки товаров в Россию прекратились еще в марте, но из-за некоторых юридических аспектов компания не смогла выйти с российского рынка и работу на территории страны продолжали около 50 магазинов.

Напомним, после того, как страны Запада ужесточили ограничения против России в связи с объявлением Президента РФ Владимира Путина о начале специальной операции по защите Донбасса, ряд крупных зарубежных фирм приостановили деятельность на территории страны. Среди них шведская компания IKEA, американская корпорация Microsoft, интернет-магазин eBay и другие.