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Ру Тат
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Официальная хроника
25 мая 2022  11:10

Бренд одежды Marks & Spencer полностью покинет российский рынок

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Британский бренд по производству одежды Marks & Spencer из-за событий на Украине полностью покинет российский рынок. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В распространенном заявлении отмечается, что поставки товаров в Россию прекратились еще в марте, но из-за некоторых юридических аспектов компания не смогла выйти с российского рынка и работу на территории страны продолжали около 50 магазинов. 

Напомним, после того, как страны Запада ужесточили ограничения против России в связи с объявлением Президента РФ Владимира Путина о начале специальной операции по защите Донбасса, ряд крупных зарубежных фирм приостановили деятельность на территории страны. Среди них шведская компания IKEA, американская корпорация Microsoft, интернет-магазин eBay и другие.

#антироссийские санкции #спецоперация на Украине
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