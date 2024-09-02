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«Боялся пропустить этот день»: боец СВО из Васильево проводил дочку в 1 класс
Боец СВО из поселка Васильево Зеленодольского района с позывным Варлам прибыл в отпуск, чтобы проводить дочку в первый класс. Он находится на передовой с начала 2023 года.
Военный несет службу на Авдеевском направлении, группировка войск «Центр». Пошел на СВО, заключив контракт с Минобороны, потому что решил: должен встать на защиту Родины.
На днях Варлам специально прибыл в отпуск, чтобы проводить дочь Валерию в 1 класс. Учиться девочка будет в Васильевской кадетской школе им. Н. Волостнова.
«Для дочки и жены Анастасии мой приезд стал сюрпризом. Я приехал всего на 15 дней, поменялся с напарником ради дочки. Очень боялся пропустить такой важный день в ее жизни. Лера очень обрадовалась. Накануне все вместе выбирали букет на 1 сентября. Эти чувства никогда не передать, хотел, чтобы сегодняшний день стал для дочки особенным», — рассказал Варлам.
Боец поблагодарил за гуманитарную помощь для нужд СВО всех жителей и волонтеров Зеленодольского района.
«Уверен, Победа будет за нами!» — отметил он.
С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента России Владимира Путина о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ
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