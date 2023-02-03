Боррель заявил о готовности Европы к переговорам

Европа всегда открыта для серьезных попыток прекратить конфликт на Украине путем переговоров, но Россия «до сих пор ясно давала понять, что намерена упорствовать» в желании продолжать противостояние. Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье для австрийского издания Der Standard.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что не может согласиться с мнением, будто увеличение поставок оружия продлит конфликт и приведет к дальнейшей эскалации. «Все, кто пытался вести переговоры с [Президентом РФ Владимиром] Путиным, ушли с пустыми руками», — объяснил он свою позицию.

Соответственно, Боррель убежден, что единственный способ завершить противостояние — нарастить поставки вооружений украинской стороне. Альтернативой, по его словам, являются только затяжные бои на истощение, «ведущие к большему количеству смертей в Украине, большей нестабильности в Европе и непрекращающимся страданиям во всем мире».

«Поэтому задача ЕС состоит в том, чтобы сделать всё, что в его силах, чтобы поддержать Украину. И это именно то, что мы делаем», — резюмировал еврочиновник.

В качестве примера Боррель упомянул организованную Евросоюзом миссию по подготовке украинских военных. К апрелю в Польше и Германии будут обучены 15 тыс. солдат, и ЕС готов обучить еще 15 тыс., в том числе и использованию западных основных боевых танков, таких как Leopard 2.

Сослался он и на подготовку десятого пакета европейских санкций. «Война дорого обходится Кремлю, и чем дольше она длится, тем больше будут эти затраты», — уверен Боррель.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что администрация Президента США Джо Байдена изменила свою стратегию по Украине ради скорейшего завершения конфликта. Теперь, по мнению агентства Bloomberg, она придерживается подхода «эскалация ради деэскалации».