Bloomberg: Байден поменял стратегию по Украине для скорейшего завершения конфликта

Администрация Президента Соединенных Штатов Джо Байдена изменила свою стратегию по Украине ради скорейшего завершения конфликта. Такое предположение высказал обозреватель Хал Брендс в статье для агентства Bloomberg.

«Опасения по поводу российской ядерной эскалации отступают, а страх перед длительной войной <…> усиливается. Поэтому администрация <…> Джо Байдена сейчас наращивает поддержку Украины в надежде на выработку возможного дипломатического соглашения — стратегия „эскалации ради деэскалации“, которую может оказаться очень трудно реализовать», — констатирует колумнист.

В связи с этим, по мнению Брендса, руководство США меняет свою стратегию по трем направлениям. Это более четкое определение американского видения целей конфликта (возвращение к ситуации до февраля 2022 года, но не до 2014-го), поставка Украине более современного и более дальнобойного оружия, а также разрешение на удары по российским объектам в Крыму.

Цель такой стратегии — угрозой серьезных потерь заставить власти РФ пойти на переговоры с Украиной, поскольку США не хотят, чтобы боевые действия «тянулись вечно». Чтобы она оказалась удачной, необходимо, чтобы обе стороны согласились — продолжение вооруженного противостояния принесет им больше вреда, чем пользы.

«Обновленная стратегия Байдена — это разумная попытка справиться с изменениями на поле боя и понять, как военные успехи могут способствовать достижению прочного урегулирования. Это не обязательно означает, что она сработает», — резюмировал публицист.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.