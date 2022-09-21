Путин пообещал поддержать итоги референдумов в ЛДНР, Херсонщине и Запорожье

Правительство России поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей о своем будущем, которое будет принято на референдумах. Об этом заявил Президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам.

«Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю», — отметил Президент.

По словам Путина, в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до начала боевых действий проживало до 7,5 млн человек. Многие из них вынуждены были покинуть родной дом, а те, кто остался — а это порядка 5 млн человек, — сегодня подвергаются постоянным артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны неонацистких боевиков.

«Они бьют по больницам и школам, устраивают террористические акты против мирных жителей. Мы не можем, не имеем никакого права отдать близких на растерзание палачам», — высказался Президент.

«То решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», — заключил он.