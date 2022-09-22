ЕС планирует отменить право вето в связанных с Россией вопросах

В восьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза могут включить отмену права вето при голосовании по вопросам, касающимся РФ. Об этом со ссылкой на источник в ЕС сообщает РИА Новости.

По его словам, организация ускорит разработку нового пакета ограничений в связи с указом Президента РФ о частичной мобилизации.

«ЕС, безусловно, ускорит разработку восьмого пакета санкций... Несколько новых людей будут включены в списки. Также министры ЕС, скорее всего, обсудят... в ближайшие недели возможность отмены права вето для стран-членов при принятии решений о пакетах санкций в отношении России», — заметил собеседник агентства.

Кроме того, новые санкции введут потолок цен на нефть из России, который однако поддерживают не все страны — члены Евросоюза.

«Отсюда дискуссии относительно единогласия и возможных ограничений права вето. Хотя комиссия обсуждает эти элементы, ввиду последних событий не исключено усиление... санкций», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.

В Минцифры добавили, что повестки по частичной мобилизации не планируется отправлять через госуслуги.