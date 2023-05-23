Боррель выразил уверенность, что новые санкции ЕС против России будут согласованы

Страны Европейского Союза смогут согласовать новый, 11-й по счету пакет санкций против России и выделить средства из Европейского фонда мира на помощь Украине. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам первого дня встречи глав МИД государств Евросоюза в Брюсселе (трансляция велась на сайте сообщества).

«Мы должны делать всё, что можем, чтобы следующий пакет военной помощи Украине был одобрен. Если у одной из стран-членов есть проблемы, давайте их обсудим. Это то, что мы собираемся сделать», — заметил Боррель, отвечая на вопрос, насколько правомерна увязка снятия санкций с венгерского банка OTP с оказанием финансовой поддержки украинской стороне (цитата по РБК).

«Моя роль заключается в том, чтобы говорить со всеми в попытке найти решение. До настоящего момента мы были в состоянии находить решения для каждого. <...> Я уверен, мы сможем сделать то же самое», — подчеркнул евродипломат.

Еще накануне стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС не согласовали новый пакет санкций против России и выделение денег Украине из-за позиции Венгрии. Эта страна настаивает на снятии украинской стороной ограничений с банка OTP. Главы МИД Германии и Венгрии Анналена Бербок и Петер Сийярто даже вступили в спор, разойдясь во мнениях относительно роли этой финансовой организации в действиях России на Украине.

До этого министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что 11-й пакет санкций против России могут согласовать в июне — к очередному саммиту ЕС.