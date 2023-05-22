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Главы МИД ЕС не согласовали новый пакет санкций против России
Министры иностранных дел стран — членов Европейского Союза не смогли договориться по одиннадцатому пакету санкций против России на заседании в Брюсселе. Они также не пришли к единому решению об оказании дополнительной военной помощи Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Решение о дальнейшем финансировании поставок оружия на Украину из Европейского фонда мира принято не было. Не было также принято решение о санкциях», — подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС).
При этом Сийярто пояснил, что Венгрия потребовала исключить банк OTP из украинского списка «международных спонсоров войны» и выступила против введения ряда предложенных рестрикций.
Пресс-конференция министра иностранных дел Венгрии транслировалась на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что 11-й пакет санкций против России могут согласовать в июне — к очередному саммиту ЕС.
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