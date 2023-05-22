Главы МИД ЕС не согласовали новый пакет санкций против России

Министры иностранных дел стран — членов Европейского Союза не смогли договориться по одиннадцатому пакету санкций против России на заседании в Брюсселе. Они также не пришли к единому решению об оказании дополнительной военной помощи Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Решение о дальнейшем финансировании поставок оружия на Украину из Европейского фонда мира принято не было. Не было также принято решение о санкциях», — подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС).

При этом Сийярто пояснил, что Венгрия потребовала исключить банк OTP из украинского списка «международных спонсоров войны» и выступила против введения ряда предложенных рестрикций.

Пресс-конференция министра иностранных дел Венгрии транслировалась на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что 11-й пакет санкций против России могут согласовать в июне — к очередному саммиту ЕС.