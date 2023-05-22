ЕС может согласовать новый пакет санкций против России в июне

Одиннадцатый пакет санкций стран Европейского Союза против России планируют согласовать к саммиту ЕС в июне. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна на Совете министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

«Мы все еще его обсуждаем, в особенности в том, что касается технических и юридических моментов. Он вновь будет рассмотрен постоянными представителями в среду на этой неделе. Мы рассчитываем финализировать его как можно скорее, до конца июня — до саммита ЕС», — пояснила дипломат (цитата по РИА Новости).

В очередной пакет антироссийских рестрикций предполагается включить новые ограничения на экспорт товаров в РФ, а также на транзит из ЕС в третьи страны, проходящий через Россию. Также предусматривается и расширение персональных санкций против граждан РФ, заморозка их активов на европейской территории и запрет въезда на территорию Евросоюза.

При этом атомный сектор и торговлю российскими алмазами одиннадцатый пакет санкций, скорее всего, не затронет.