Politico: Бербок и Сийярто поспорили из-за блокировки помощи Украине

Министры иностранных дел Германии и Венгрии Анналена Бербок и Петер Сийярто вступили в спор во время встречи глав МИД стран Европейского Союза в Брюсселе 22 мая. Дипломаты разошлись во мнениях относительно роли венгерского банка OTP в действиях России на Украине, пишет издание Politico со ссылкой на четырех осведомленных об инциденте дипломатов.

В начале мая Национальное антикоррупционное бюро Украины включило банк OTP в перечень международных «спонсоров войны» из-за позиции его руководства. По данным украинского ведомства, финансовая организация «продолжает деятельность в России и фактически признала ДНР и ЛНР».

Еще до встречи Сийярто заявил, что Венгрия не согласует выделение денег Украине из Европейского фонда мира до тех пор, пока с банка OTP не будут сняты санкции. Также Будапешт пригрозил заблокировать любой новый пакет санкций против РФ, если Киев не выполнит соответствующее требование.

На встрече в Брюсселе министр иностранных дел Венгрии подтвердил позицию своей страны по поводу банка OTP. Глава МИД ФРГ в ответ сослалась на сообщения о том, что банк признал ДНР и ЛНР и предоставлял кредитные линии российским военным.

Венгерская сторона отвергла обвинения, повторив официальное заявление самого банка. В OTP ранее назвали сообщения ошибочными и заверили, что его руководство «публично выражает свою поддержку Украине». Обмен мнениями, по словам одного из собеседников издания, был «цивилизованным и не выходил за пределы нормального обсуждения».

Однако, констатирует Politico, дискуссия началась после того, как ряд стран, включая Швецию и Эстонию, надавил на Венгрию. Представители этих государств настаивали, что Евросоюз не должен медлить с новыми санкциями и с дополнительной военной помощью Украине. Стоит отметить, что после встречи Сийярто публично рассказал о позиции своей страны.